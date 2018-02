Ayuntamiento y Cruzcampo renuevan convenio de Carnaval

Cruzcampo firmó ayer un nuevo convenio con el Ayuntamiento gaditano para apoyar la celebración y difusión del Carnaval "y engrandecerlo aún más si cabe". Ada Bernal, Directora Regional de Relaciones Institucionales de Heineken España, y José María González Santos, alcalde de Cádiz, fueron los encargados de rubricar este convenio. "Cádiz no podría entenderse sin su Carnaval, y éste no sería el mismo sin su coro, su cuplé, su comparsa, su cuarteto, su chirigota y su Cruzcampo. Este es el leitmotiv de la campaña titulada: Cruzcampo y el Carnaval, todo lo grande de Cádiz empieza con C", explicaban ayer desde la firma cervecera. Una pequeña diferencia "que hace grande el Carnaval que tendrá presencia en prensa, radio y soportes exteriores locales, así como en las redes sociales de la marca, a las que habrá que estar pendientes si se quiere vivir la final del Gran Teatro Falla".

"Porque Cruzcampo quiere engrandecer los mejores momentos del Carnaval", vuelve este año a recrear la experiencia de vivir la final del COAC en la Casa de Iberoamérica, durante la noche del próximo 9 de febrero. El objetivo es que los gaditanos que no hayan tenido la suerte de poder acceder al Falla tengan la oportunidad de vivir la final de una forma diferente: una experiencia única, en un entorno excepcional.

Cruzcampo regalará un total de 100 invitaciones, que los gaditanos podrán conseguir el próximo día 5 de febrero a través de un concurso que se activará en Instagram, donde se invitará a compartir imágenes de disfrute del Carnaval. Las entradas se sortearán entre todos los participantes.

Y como el Carnaval se vive en las calles de Cádiz, la marca cervecera apoyará el festival de agrupaciones de Cruzcampo, una cita consolidada en el calendario del Carnaval gaditano que tendrá lugar el lunes 12 de febrero en la plaza de San Antonio.