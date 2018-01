"Alegría, Salud y Felicidad deberían tener una calle en nuestro bello barco"

-¿a quién le pondría usted una calle en Cádiz?

-Aquí hay gente con mucho ingenio, con mucho humor, quizá ayude el maravilloso clima gaditano, que nos hace sonreír más que en otros lugares. Yo pondría varias calles con nombres que den buen rollo, como calle La Bella Trimilenaria, calle Alegría, Amor, Felicidad y Salud, por ejemplo.

-¿Y una calle para las arañas negras?

-Las hay también, claro, hay arañas negras en Cádiz, gente envidiosa y malage, como en todos sitios, pero esas arañas sólo merecen el desdén.

-¿Qué calle le gusta más o le trae mejor recuerdo?

-La calle más emotiva para mí es Marqués del Real Tesoro, donde está la Torre Tavira. Ahí, en la calle más alta de Cádiz, en el segundo piso de su número 9, nací yo y pasé mi infancia.

-Ahora que está la cosa tan mal con el humor, que están los ofendiditos listos para enfadarse por todo, ¿le trae por la calle de la amargura la tendencia a poner barreras a la libertad de expresión?

-Hombre, yo, que he llegado a bromear hasta con mi Medinaceli, que he tenido episodios que ya he contado hasta con un cura y un monaguillo de la parroquia del Pilar, no entiendo esas cosas. Es verdad que hay límites y que no es cuestión de meterse con los débiles, pero el humor es muy sano si es del bueno y tiene ingenio.

-¿Cuál es la calle más bonita de Cádiz?

-Para mí cada calle tiene algo especial en nuestro maravilloso barco, todas la encantan.

-¿Y qué calle quitaría el callejero?

-No recuerdo los nombres de todas, así pues es imposible decidirme a quitar alguna, aunque si tienen sus soleras nominativas para qué cambiarlas.