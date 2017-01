"Todos mis compañeros no sabrán lo que es Cádiz hasta que pisen el Carranza"

Juan Villar será uno de los grandes protagonistas de la visita del Valladolid el próximo viernes.

El ex cadista Juan Villar vivirá el próximo viernes una experiencia muy especial al enfrentarse por primera vez al equipo en el que explotó como profesional. El ahora extremo del Real Valladolid ha hablado con los integrantes del vestuario pucelano lo que supone este encuentro. "Mis compañeros no sabrán lo que es Cádiz hasta que pisen el Carranza", advierte.

Regresa con ganas de reencontrarse con muchos amigos y conocidos, aunque avisa que lo hace con el cuchillo entre los dientes para que su equipo salga airoso. El futbolista onubense se alegra de la gran temporada que está realizando su ex equipo, en el que jugó tres campañas (114 encuentros y 42 goles), que a pesar de recién ascendido está resultando una sorpresa. "Al Cádiz lo sigo mucho, como no puede ser de otra manera. Le cogí mucho cariño y tengo allí muchos amigos. Deseaba estar con el Cádiz en Segunda A, pero no pudo ser y me fui de allí triste por no conseguirlo. Pasé tres años muy bonitos que fueron una gran experiencia porque viví cosas que no se viven en otro sitio. Siempre te queda la cosa de volver algún día. Esta categoría -continúa- es lo mínimo que merece ese club. Espero que a partir del próximo fin de semana siga con la racha tan buena que lleva ahora mismo, pero este viernes necesitamos ganarles. Estoy muy contento de que al Cádiz le vaya todo bien; es un histórico pero espero que retome la racha después del fin de semana", palabras con las que advierte su deseo de llevarse los tres puntos del Carranza.

La campaña, en lo personal, marcha bien para el ex cadista a pesar de que unos problemas físicos en la última etapa de pretemporada provocaron que le costara entrar en el equipo. "Voy cogiendo el ritmo y me encuentro bien. Iré a más", añadiendo sobre el objetivo pucelano que "debemos meternos en el play-off para tratar de subir". "El peso histórico del Valladolid obliga a esa meta".

Villar sabe que el partido estará lleno de complejidad. "Será muy difícil porque el Cádiz lleva una dinámica excelente y, además, estamos hablando de un campo muy complicado. Debemos hacer nuestro partido y estar muy atentos a las opciones ofensivas de ellos. No hay que dejarles correr y tapar como sea a Ortuño".