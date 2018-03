Un adversario engañoso

Al Cádiz le aguarda el próximo sábado un duro examen. Por mucho que la situación clasificatoria de la Cultural invite a pensar que los amarillos afrontarán un desplazamiento a priori accesible, lo cierto es que los números del conjunto castellano-leonés en su campo auguran un encuentro muy complicado para los pupilos de Álvaro Cervera. De hecho, los locales han sumado en el Reino de León tantos puntos como por ejemplo en su casa Osasuna, escuadra que marcha sexta y peleará claramente por el ascenso.

En efecto, la Cultural ha amarrado ante sus aficionados nada menos que 25 puntos en 15 choques, consecuencia de seis victorias, siete empates y dos derrotas, idénticos registros que los que presentan los pamplonicas. Incluso la diferencia de goles es la misma, cinco a favor, con 25-20 en el caso de los leoneses y 21-16 en el de los navarros. De los siete últimos de la tabla, la Cultural es el más solvente en su feudo, en donde ha atado más que Sevilla Atlético (9), Nástic (11), Lorca (13), Barcelona B (17), Alcorcón (20) y Córdoba (21). Hasta el Reus, que ocupa plaza en la zona templada, suma un punto menos en presencia de su hinchada.

Inmerso en la lucha por el evitar el descenso a Segunda B, en el 19º puesto, con 32 puntos, a tres del Alcorcón, que marca la frontera de la permanencia, y por delante del Córdoba, el Lorca y el colista Sevilla Atlético, la Cultural fundamenta todas sus esperanzas en su rendimiento en casa, en donde hasta la fecha han claudicado dos de los poderosos de la categoría de plata del fútbol español, no han podido ganar otros tres aspirantes a todo y sólo han vencido dos de ellos.

Precisamente la primera victoria de los leoneses en su campo se produjo, en la segunda jornada de la competición liguera, contra Osasuna (2-1), con remontada incuida En la siguiente comparecencia, frente al Valladolid, el marcador final, 4-4 después de ir perdiendo 2-4, sirve para entender la filosofía de este equipo, que apuesta por el ataque más que por la defensa, un estilo diametralmente opuesto al del Cádiz.

El triunfo sobre el ahora líder Huesca (3-2) abrió una larga racha sin alegrías en casa, ya que al empate con el Almería (0-0) le sucedió la derrota con el Sporting (0-2) e igualadas ante Albacete (0-0), Barcelona B (1-1, tras ir 0-1), Granada, (1-1) y Alcorcón (2-2). El choque frente al Nástic cambió la dinámica (2-0) pese a que después se regresó a la senda de las tablas con un 2-2 con el Numancia. Y de los últimos cuatro partidos, tres los ha saldado con victoria y uno con derrota. Se impuso al Lorca y al Sevilla Atlético por 2-1, levantando un 0-1, cayó luego con el Rayo Vallecano (2-3) y posteriormente, la última vez que jugó delante de su afición, venció al Reus (2-0).

Así pues, de los adversarios de la zona alta, los que llegado el momento de la verdad aspiran a dar el salto a la máxima categoría, la Cultural ha dado buena cuenta de Huesca y Osasuna, ha sido capaz de sacar un punto ante Valladolid, Granada y Numancia, y sólo ha encajado la derrota con Sporting y Rayo.

Eso sí, el contraste de sus números en casa y fuera es lo que explica su difícil situación clasificatoria, no en vano como visitante sólo ha sido capaz de sacar siete puntos gracias a una victoria y cuatro empates, lo que le convierte en el segundo conjunto que menos suma a domicilio, igualado con Córdoba y Sevilla Atlético y sólo por delante del Lorca, que nada más que ha conquistado cinco puntos lejos de tierras murcianas.

Otro evidente contraste es el de su apuesta de fútbol respecto al de los gaditanos, algo que si ir más lejos se puso de manifiesto en el encuentro que les enfrentó en la primera vuelta en el Ramón de Carranza. Con 2-0 a favor, el Cádiz no pudo llevarse el gato al agua porque no supo cerrar el duelo pero también porque la Cultural no arrojó la toalla y siguió creyendo en su estilo ofensivo. En el Reino de León a los amarillos les aguarda más de lo mismo. Si la defensa y las contras se imponen al ataque será buena señal para los intereses de los de Álvaro Cervera. En caso contrario, mal asunto.