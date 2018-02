Pesadilla amarilla

El segundo penalti nació en botas de Brian Oliván, quien sirvió a Barral y éste fue derribado por Aridane. El defensa ex cadista no midió bien su fuerza y se llevó por delante al atacante isleño. A Aitor se le había acabado el crédito en el partido por el error anterior. Ahora Barral era el doble protagonista de la acción. Sin embargo, la sombra de Sergio Herrera de nuevo se alargó y adivinó un lanzamiento malo porque resultó más bien centrado. Otro penalti a la basura. La tensión fue total cuando el colegiado, el balear Guillermo Cuadra Fernández, ordenó repetir la pena máxima al entender que Aridane había invadido el área antes de que Barral golpeara el balón. Los jugadores del Osasuna se llevaban las manos a la cabeza ante lo que consideraron un atropello. Y la tercera oportunidad de tomar ventaja resultó ser otra vez un fiasco; Barral repitió responsabilidad y el portero del equipo rojillo sacó a relucir por tercera vez su papel de héroe porque acertó a evitar que el esférico acabara en el fondo de la red. Su estirada hacia el poste izquierdo resultó un éxito. Ver para creer.

Salvi, con un tobillo inflamado, ausente en el entreno de ayer

El campo número 4 de las instalaciones de El Rosal acogió ayer la sesión preparatoria de la primera plantilla del Cádiz. Un entreno matinal de una intensidad importante en el que no participó Salvi Sánchez. El extremo tiene problemas en un tobillo, que se encuentra inflamado, aunque por ahora no es una dolencia que le descarte para el choque frente al Osasuna. No obstante, el técnico esperará a la evolución del jugador a lo largo de la semana antes de tomar una decisión el próximo viernes, día en el que la expedición viajará a Navarra. Cabe recordar que Salvi es uno de los jugadores fijo en el esquema del entrenador. El que ayer trabajó con absoluta normalidad fue Álex Fernández, que en el choque contra el Lorca FC se marchó antes de tiempo como consecuencia de algunos problemas físicos. Por lo demás, el resto de futbolistas entrenó a las órdenes de Cervera sin complicaciones, lo que es un buen síntoma a falta de tres sesiones esta semana. La de hoy, festividad del Día de Andalucía, será de nuevo en El Rosal y se desarrollará a puerta abierta, por lo que se espera que acudan aficionados siempre que no aparezca la lluvia.