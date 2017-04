Parecido razonable, según Luis Ruiz

Luis Ruiz es uno de los jugadores de la actual plantilla que mejor puede estar familiarizado con lo que vive el Cádiz, ya que la campaña pasada fue protagonista en primera persona de esa misma ilusión como integrante del Leganés. El lateral izquierdo de moda ve parecidos razonables entre un curso y otro, un conjunto y otro, y advierte que el equipo amarillo va a luchar hasta el final por seguir arriba. La voz de la experiencia más reciente y con final feliz.

Son dos campañas diferentes, aunque Luis Ruiz ve similitudes y sueña con el mismo final, pues hace algo más de un año alcanzó el ascenso a Primera con el modesto Leganés. "Se puede parecer en la ilusión que tiene ahora mismo el vestuario. Cada jugador tiene ilusión por estar arriba, jugar un play-off de ascenso. En eso se puede parecer este equipo al Leganés del año pasado. Lo seguro es que vamos a pelear por entrar en la fase de ascenso y ya veremos cuando estemos dentro, que sabremos que no podremos dejar escapar esa oportunidad".

Para ese logro, el zaguero cree que hay que dosificar el estado de ánimo y saber manejar la situación. "La clave va a ser tener tranquilidad y no obsesionarnos con ganar ni meternos mucha presión porque eso puede repercutir negativamente en el rendimiento de todos. Hubo una época de tres o cuatro partidos en la que nos vimos arriba y pasamos tres partidos en los que no sacamos buenos resultados. La clave es no obsesionarse y todo va a llegar naturalmente".

En lo personal, vive un momento dulce después de muchas semanas en el olvido. Tras la derrota ante el Tenerife, Cervera le abrió la puerta de la titularidad y el lateral no está desaprovechando la ocasión. "Siempre hay que entrenar a tope todos los días porque nunca se pueden bajar los brazos para estar disponible para cuando el míster requiera contar con un jugador. Yo siempre he tenido fe, me llegó la oportunidad el día del UCAM y tocaba aprovecharla. Yo trabajo cada día para dar el máximo al equipo para que el entrenador pueda contar conmigo".

Luis Ruiz se refirió a la fase en la que se encuentra el equipo, un momento decisivo. "Las últimas diez jornadas siempre se aprieta todo mucho, todos los equipos se juegan mucho y cualquiera te puede ganar. Viendo otros partidos, eso le pasa a todo el mundo. Estos resultados -los que acumula el Cádiz- son algo normal y espero que sea algo pasajero", añadiendo que "no estamos notando presión". "Los equipos aprietan y es muy difícil sacar puntos, cada punto en esta jornada vale oro. A lo mejor nos acordamos de este punto de Huesca y puede ser muy valioso". Y entiende que la ansiedad no es buena consejera cuando queda cada vez menos para que finalice la fase regular. "No creo que pese la necesidad de ganar, pues vamos con tranquilidad y creo que lo bueno llegará solo. Estamos trabajando para ganar, pero no estamos obsesionados con la victoria. No estamos ganando pero llevamos bastante sin perder, lo que es importante viendo la dificultad de la categoría".

Tuvo palabras para el Levante, del que espera lo máximo en el Carranza. "Vendrá a ganar y dejar las cosas hechas. Nosotros salimos a por todas y estas jornadas van a ser vitales para nosotros". Y lanzó un guiño a la afición, que ha sido elegida como la mejor de LaLiga 1|2|3. "Lo que llevo aquí me ha sorprendido. La conocía de oídas y verla por la tele, pero vivirlo aquí es increíble. Si en los partidos de liga aprieta y apoya, imagina en play-off. Algún compañero que estuvo aquí me dijo que el campo estaba increíble el año pasado en play-off. Me gustaría que se repitiera para poder vivirlo".