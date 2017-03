Justa derrota del Cádiz en casa (0-1)

El Cádiz se tropezó con la dura realidad de la derrota en un partido malo de solemnidad. Alberto Cifuentes sostuvo al equipo amarillo con grandes intervenciones hasta que nada pudo hacer en el minuto 87 ante el remate inapelable de Amath tras un error de bulto de Sankaré.

El Cádiz no aprovechó la derrota del día anterior del Girona y con el merecido varapalo sufrido ante el conjunto canario se sitúa en el contexto de la pelea por la fase de ascenso y se olvida de la segunda posición. Los gaditanos firmaron uno de sus peores partidos de la temporada en casa, no aparecieron en ataque ante un rival bien estructurado y ni siquiera fueron capaces de amarrar un empate que no les hubiese venido mal para mantener las distancias con un Tenerife que pisa los talones a los amarillos junto al Oviedo.

La lógica imperó en el once desplegado por Álvaro Cervera. El bloque habitual más Nico Hidalgo en la banda derecha y Rubén Cruz en la mediapunta, más atareado en labores de desgaste en la destrucción que en pisar el área.

Tan bien empezaron los chicharerros y tan atrás los gaditanos que pareció que los locales eran los primeros y visitantes los segundos. Se adaptó mejor el Tenerife al cambio horario y a la sobremesa hasta el extremo de estar a punto de marcar a los 8 minutos en una meritoria asociación arriba que dejó solo a Amath delante de Alberto Cifuentes. El portero repelió el remate del senegalés y en la misma acción Carpio despejó el posterior intento de Aitor Sanz.

El dominio era de los insulares frente a un Cádiz todo corazón al que le costaba llegar arriba. Antes de la ocasión de Amath, Nico Hidalgo pero fue empujado con claridad por Germán Sánchez dentro del área. Penalti no señalado por el árbitro.

No tardó en demostrar el equipo insular su privilegiada situación clasificatoria. Un conjunto ordenado, bien armado en todas las zonas del campo, rápido en el repliegue, que concedió pocos espacios a un Cádiz que la única oportunidad medio clara que generó fue a través de un disparo de Álvaro García en el 19 que se estrelló contra la zaga. Y es que las defensas se imponían con facilidad a las delanteras, con pocos recursos para llegar con peligro.

Amath, en el 24, cabeceó fuera y en el 43, Dani Hernández repelió un libre directo lanzado por Brian. Cabezazo fuera de Amath. Y se acabaron las intentonas de los dos equipos en una primera parte trabada por continuas faltas, con escaso fútbol en un duelo constreñido por las ataduras tácticas que llevaron a la anulación recíproca de los dos contendientes. Álvaro García y Nico Hidalgo quedaron atrapados en la telaraña tejida por los canarios en las bandas y la solitaria pujanza de Ortuño resultaba insuficiente frente a la fortaleza del centro de la defensa.

La peor noticia para los amarillos fue la lesión de Garrido, más inoportuna que nunca al no disponer Cervera de más centrocampistas. El vasco abandonó el césped mientras se tocaba la mano en su muslo derecho y el míster, sin cambiar de dibujo, colocó a Carpio de pivote junto a José Mari y dio entrada a Iván Malón en el lateral derecho.

El Cádiz tenía que tirar adelante el resto del encuentro sin uno de sus jugadores importantes, con un solo medio puro, pero con toda la intensidad posible para tratar de quedarse con los tres puntos o al menos sumar uno. Casi tan importante como ganar era no perder.

El equilibrio en el juego no se rompió en la reanudación, con dos equipos encorsetados en sus sistemas defensivos. Aitor Sanz avisó en el 49 con un libre directo que se escapó fuera por poco. Cuatro minutos después, Amath metió el susto en el cuerpo a la parroquia cadista con un derechazo desde la frontal que se escapó por escasos centímetros. Si alguno llegaba a la portería contraria era el Tenerife mientras el Cádiz no encontraba la brújula. De nuevo apareció Amath en el 59 y de nuevo se topó con un inspirado Cifuentes, que otra vez evitó el 0-1 al sacar el disparo del ariete africano. La ocasión llegó justo después de que Rubén Cruz no supiese qué hacer con el balón en una buena posición dentro del área. El Cádiz no existía en ataque y Cervera recurrió a la calidad de Aketxe en busca de un revulsivo y a la explosividad de Salvi en la recta final. Pero no había manera. No sólo no veía el área sino que comprobaba que si alguno podía marcar era el cuadro de José Luis Martí. Una vez más emergió Cifuentes para sostener a los suyos en el partido. En el 70, se estiró abajo para responder en línea de gol al cabezazo de Germán que iba dentro.

Los anfitriones despertaron a medias en el sprint definitivo pero ni aún así. Ni un centro medio en condiciones, ni un pase al sitio adecuado. No era el día ni para empatar. En el 87, cuando parecía que al menos iba a amarrar un punto, un grave error de Sankaré propició el remate imparable de Amath ante el que nada pudo hacer Cifuentes. 0-1 casi sin tiempo de reacción, que no la hubo. Si alguno había creado ocasiones para vencer había sido el Tenerife, que se llevó una justa recompensa.