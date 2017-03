Cervera: "Ha sido un partido malo"

álvaro Cervera, entrenador del Cádiz, señaló en sala de prensa que su equipo, en líneas generales, había tenido un mal día. "En ningún momento hemos estado cómodos sobre el terreno de juego. Ellos lo han hecho muy bien y nos lo han puesto difícil. No había manera de crearles peligro". El técnico cadista admitía que por ocasiones "no hemos merecido ganar y ellos sí", añadiendo que "estoy seguro que ha sido un partido malo en el que no ha salido nada". "Incluso queríamos hacer cosas que no sabemos".

El responsable del plantel gaditano recordaba que el conjunto insular tuvo mayor presencia en el área contraria. "Ellos han estado bien y con posibilidades en alguna ocasión, mientras que nosotros realizamos algún acercamiento pero sin rematar a gol", pasando a analizar la situación provocada por la entrada Carpio en el doble pivote para suplir al lesionado Garrido. "Con Carpio no generas mucho, pero cuando más tranquilo estaba el partido para nosotros llegó el gol. El lateral derecho es un lateral. No ha salido bien pero no ha sido por el cambio", indicaba para exculpar al zaguero. De la dolencia del centrocampista vasco, dijo que "tiene molestias en la parte de atrás y había estado esta semana con algún tema en esa zona".

Asumiendo que la derrota entraba dentro de lo posible, Cervera explicaba que "los partidos se pueden ganar o perder, aunque con una identidad". "Hemos hecho cosas que no sabemos hacer. Y es bonito estar con cincuenta puntos, pero aún hay mucho por hacer", un mensaje a los futbolistas para que recarguen las pilas.

El preparador del Cádiz no compartía la opinión que apuntaba a que su colega en el banquillo del Tenerife le había ganado la partida con el planteamiento inicial. "No me ha sorprendido el Tenerife, si bien eso no quita que haya sido un rival incómodo", agregando en cuanto a las opciones de unos y otros de estar al final en el play-off que "al Cádiz sí le veo, pero al Tenerife no lo sigo". "Aunque si está ahí, puede luchar por estar arriba". En este sentido, habló de la diferencia que aún mantiene el Girona desde la segunda plaza de ascenso directo a Primera. "Lo de poder alcanzar al Girona depende de los puntos que se deje y que los que venimos por detrás sumemos. Pero va a ser muy difícil. El partido de hoy (ayer para el lector) era importante por el rival, que está justo detrás".

Como balance final a su comparecencia, Cervera se refirió a la necesidad de sacar la mejor lectura de lo acontecido de cara al futuro. "Trataremos de no repetir lo que hemos hecho mal. A lo mejor es momento de utilizar a gente más fresca".