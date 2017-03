Favorito a la fuerza

¿es el Cádiz uno de los equipos favoritos para acceder a la fase de ascenso? He ahí la cuestión. ¿Lo puede ser un conjunto que se marcó como objetivo la permanencia en su regreso a Segunda División A, que no entraba en las quinielas para escalar a Primera? El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, salió airoso de la pregunta con una respuesta pigmentada de pura lógica, la que suele imperar en sus declaraciones semana a semana. El técnico no eludió ayer la realidad a día de hoy y reconoció que el Cádiz sí entra en la nómina de favoritos por dos razones irrebatibles, una de aplicación matemática y otra extraídas de las sólidas sensaciones jornada a jornada: "porque es el que mejor está colocado en la clasificación -de los aspirantes al play-off- y por la consistencia que ofrece el equipo".

Eso sí, para que no pese demasiado ese cartel de favorito, para que nadie pueda pensar que puede cundir la relajación o el exceso de confianza, el inquilino del banquillo cadista se agarró a otro argumento cargado de sentido común: "Hay que equipos que han sido diseñados para esto -para pelear por el ascenso a Primera División- que están detrás pero tienen que reaccionar, veremos si somos capaces de aguantar el tirón en lo que resta de competición". No será nada fácil.

A partir de ahora queda lo más difícil, que es tener capacidad de mantenerse en las plazas de privilegio en un largo sprint sostenido hasta mediados del próximo mes de junio. En las 12 jornadas que restan -36 puntos en liza- se va a decidir todo y los premios serán para los que estén más entonados en el tramo definitivo. La ventaja para el Cádiz es que dispone un margen de error que no tienen los demás.

El preparador cadista admitió ayer, en la rueda de prensa previa al envite frente al Tenerife del 31º capítulo liguero, que la alegría reina en el vestuario pero de inmediato lanzó un anunció preñado de ambición. "Tenemos que pelear esto", afirmó en la Ciudad Deportiva de El Rosal (Puerto Real) en clara alusión al tercer puesto del conjunto amarillo, en buena disposición para meterse en el play-off al contar con siete puntos de ventaja sobre el séptimo. Una vez que se ha ganado opor méritos propios esa posición, el reto es pelear al máximo para quedar entre los seis primeros. Ese el nuevo objetivo por el que el Cádiz pretedne derramar hasta última gota de sudor hasta el epílogo del campeonato doméstico.

"El mensaje que dimos el lunes en el vestuario, después vencer al Girona, fue que nos confeccionaron para conseguir la permanencia pero ahora no nos vamos a parar. En todo caso que nos tengan que parar".

¿Es posible dar caza al Girona, segundo, que tiene ocho puntos más que los amarilos? Cervera, realista lo ve complicado. "De poder pillarlos depende que ellos empiecen a perder puntos, pero si siguen en esa buena dinámica será difícil. Tiene plantilla y juego para continuar en esa buena racha".

El míster comentó que el principio de la semana "fue alegre. El hecho de ganar en el campo del Girona y que los demás equipos que están cerca no sumaran nos deja en una buena posición y ahora lo que debemos hacer es seguir al máximo".

El preparador cadista no dudó en calificar de "muy importante" el encuentro contra el Tenerife al disponer el Cádiz de una buena oportunidad de distanciarse de un rival directo en esa dulce batalla en la que se ha enfrascado. Mañana se mide el tercero contra el cuarto. "Queremos que el margen de error sea mayor contra un rival directo", señaló. Si el cuadro gaditano se impone al conjunto insular, la diferencia se agrandará hasta los siete puntos.

Del cuadro chicharrero indicó que "es muy buen equipo, está haciendo una buena temporada, es un club que siempre mira hacia arriba y cada vez crece un poco más, este año con año con la posibilidad de luchar por ascender. Es un equipo valiente, atrevido, bien estructurado, con una de las mejores delanteras de la categoría".

El pasado de Cervera en el Tenerife, todavía reciente, hace que el partido del domingo "sea especial". Y es que "cuando juegas equipo en el que has estado siempre es especial. Conozco gente y me alegros de sus éxitos, pero cada uno sigue su camino".

Cuando Álvaro Cervera dirigió a la escuadra chicharrera, ésta se hundió en el tramo final de la Liga. Entonces dimos un mensaje interno de que habíamos conseguido la salvación y que vamos a disfrutar. Lo peleamos y merecimos ganar pero perdimos los últimos siete partidos. Hay que aprender de eso para que no vuelva a pasar".

El técnico, salvo sorpresa, vuelve al sistema habitual tras el 5-3-2 empleado en Gerona. "Fue algo muy pensado, lo hablamos mucho entre semana, teníamos muchas dudas, contamos con la la opinión de los jugadores. Cambiamos porque queríamos ganar y salió bien, pero igual que ganamos pudimos no hacerlo. Hicimos una gran primera parte pero en la segunda nos pasaron por encima". A su juicio, el éxito del cambio de sistema en ese duelo "no deja de ser un acierto, una anécdota más que otra cosa". Humildad ante todo. "En la primera parte hicimos un marcaje hombre a hombre en la media. En la segunda mitad, con 0-2, no queríamos correr tanto y nos posicionamos, ellos iban a sitios donde no los perseguíamos y nos crearon problemas".