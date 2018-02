Encuentro de altos vuelos en Los Pajaritos

La incógnita emerge en el dibujo que empleará Cervera se si tiene en cuenta que se lleva a los dos laterales derechos. La pasada temporada, el Cádiz llegó a los 50 puntos con una victoria de prestigio en el campo del Girona y una línea defensiva formada por cinco jugadores -tres centrales y dos laterales-. Once meses después, podría repetirse la historia. Si hoy alcanza el medio centenar, lo hará un mes antes de cuando lo consiguió el curso anterior.

Dar caza al primero de la clase no es la prioridad aunque sí es un aliciente más para un Cádiz que lo que sí pretende es prolongar su estancia en la segunda posición de la forma más confortable que sea posible. Si es posible, con una golosa recompensa ante un Numancia que se caracteriza por el fútbol asociativa y su empeño en llevar la iniciativa. Salvo sorpresa, los hombres de Cervera apostarán por la medida preventiva de proteger sus dominios para tratar de sorprender a la contra y en las acciones a balón parado. De un córner nació el triunfo contra el Real Oviedo.

Además de concretar el objetivo fijado al inicio de la temporada, el de la salvación, el Cádiz encara la oportunidad de alejarse de un equipo que, con seis puntos menos y séptimo clasificado antes del comienzo de la 27ª jornada, quedaría a nueve en el caso de que se diera un resultado que favoreciese los intereses del conjunto de Álvaro Cervera, que además inclinaría a su lado la balanza del goal average particular. En el duelo de la primera vuelta entre ambas escuadras, disputado en el Ramón de Carranza a finales de septiembre, no se movió el marcador y los amarillos jugaron algo más de media parte con un futbolista menos por expulsión de David Barral.

El encuentro de equipos situados en la zona alta no puede presentar más alicientes. Los gaditanos viajan a Castilla y León con el reto de certificar la permanencia de manera matemática. Una victoria esta tarde supondría alcanzar la cifra redonda de 50 puntos, todo un éxito en pleno mes de febrero que dejaría tres meses y medio por delante para soñar en voz alta, sin rodeos, con el ascenso a Primera División, del que estaría un pelín más cerca si alza el vuelo en Los Pajaritos, uno de los campos más difíciles de la categoría de plata.

El Cádioz visita Soria para enfrentarse hoy al Numancia -a partir de las seis de la tarde en el estadio Los Pajaritos, ofrecido en directo por televisión a través de Movistar Partidazo y los habituales canales de pago-. El conjunto amarillo se mide a un rival directo con las bajas sensibles de Rafidine Abdullah y Álvaro García que abren un amplio abanico de alternativas al entrenador para desplegar un once que afronta una misión harto complicada, pero no imposible, frente a un hueso duro de roer en su terreno.

Elgezabal y Diamanka regresan al once del equipo soriano

El entrenador del Numancia, Jagoba Arrasate, ha apelado a la paciencia y la confianza en su equipo como argumentos para doblegar a un Cádiz que considera un peligroso rival, tal y como queda reflejado en la clasificación. Mantener la posesión del balón y llevar la iniciativa en el juego ya al vaez tener la capacidad de cerrar posibles contragolpes será el libro de estilo del Numancia frente al Cádiz, en un partido en el que necesita ganar después de caer en El Molinón frente al Sporting para volver a meterse en la zona de promoción y no verse descolgado de esta privilegiada posición en la que ha estado buena parte de la temporada. La última victoria de los rojillos frene al Cádiz se remonta once años atrás. Para dominical en Los Pajaritos, el conjunto soriano presentará algunas novedades en el once inicial, con la entrada, confirmada por el propio Arrasate, del defensa central Elgezabal y el centrocampista Diamanka. Son bajas confirmadas, por sanción o lesión, las de Dani Calvo, Escassi, Julio Alvarez e Higinio. El técnico del conjunto rojillo recupera a los hermanos Varcarce para un partido de relevancia, aunque previsiblemente los dos comenzará desde el banquillo a la espera de una oportunidad en la segunda parte. Una de las cuestiones que más preocupa a Arrasate es la demostrada capacidad de los amarillos para montar contragolpes. Es lo que quiere evitar a toda costa y para ello apuesta por el control del esférico.