"El Callejón del Tinte es un lugar incomparable"

Joaquín Seisdedos es de esos cofrades de toda la vida. Coleccionista de carteles de Semana Santa de toda España, hace unos años llegó a ser candidato a presidente del Consejo.

1. ¿De qué hermandades es hermano?

- De Las Aguas, Sanidad y Sentencia.

2. ¿Procesiona con alguna?

- No. Hace más de veinte años que no procesiono. Sí he salido en Sentencia, y también fui en la cruz de guía de La Palma alguna vez.

3. ¿Qué momento de la Semana Santa no se pierde?

- No me gusta perderme ninguno, suelo estar la Semana Santa en Cádiz. Pero un momento que me encanta ver es la salida del Perdón.

4. Su primer recuerdo cofrade.

- Recuerdo cuando salía en la cofradía de Piedad con el difunto Bocanegra, un año que acudí a la bajada del Cristo de su altar para subirlo posteriormente al paso.

5. Un lugar para ver cofradías.

- El Callejón del Tinte, sin duda. Es un lugar incomparable.

6. Lo que más le gusta de la Semana Santa.

- Que todas las hermandades puedan salir a la calle.

7. ¿Y lo que menos?

- La gente que ignora lo que ve y que no sabe donde está en Semana Santa.

8. ¿La carrera oficial de siempre o la de este año?

- Yo soy partidario de hacer la de siempre. Si yo hubiera sido presidente del Consejo, hubiera planteado una carrera oficial desde Catedral hasta San Antonio, finalizando con palcos en esta plaza; y hubiera desplazado la tribuna oficial al edificio de la Telefónica.

9. Su marcha favorita.

- 'Amarguras'. Y también 'Pasa la Macarena'.

10. Un deseo para 2018...

- Primero que no llueva, y luego que todas las hermandades hagan su estación dignamente.