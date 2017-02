Una voz de madera

FICHA Localidad: Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

Letra: Jaime Jesús Cruz Guillén

Música: Daniel Velázquez Caballero y David Castro Fernández

Dirección: Clara Isabel Rojas Trejo

Representante: Clara Isabel Rojas Trejo

En 2016: La desconocida

El tipo. Guitarras. las coplas. La guitarra española tiene cuerpo de mujer. Un pasodoble hecho comparsa. Una voz hecha de madera porque no hay voz más bonita que el acorde de la guitarra. El grupo, aunque se excede en algunos momentos del popurrí, está por encima del repertorio. Un problema que se ve en el desarrollo de las letras, como sucede en el primer pasodoble, un tanto confuso, en el que hacen poesía con la guitarra para acabar dedicándoselo a Paco de Lucía. La música tampoco acompaña, sobre todo en un final extraño. No mejoran con la segunda letra, efectista al interpretarla a capela, en la que piden un minuto de silencio por todos los que sufren y aseguran que no lo guardarán por Rita Barberá, que "murió sin pagar lo que robó". Se rompen las cuerdas en los cuplés con los punteaos que les hacen y un cameo del Canijo, que le da un paquete a Pedroche.