Ya no salgo más

FICHA Localidad: Mérida (Badajoz)

Letra: Félix Barrena Mazo

Música: Nicolás Barrena Mazo

Dirección: Nicolás Barrena Mazo

Representante: Francisco Manuel Molano García

En 2016: Quítate del medio

El tipo. Resacosos. las coplas. Un hombre cobarde no invita a la última copita. Un garrafón que te deja una resaca de las que no te acuerdas lo que has bebido. Repertorio con altibajos con el que la chirigota de Mérida mantiene el nivel de anteriores participaciones. Una agrupación que en el primer pasodoble juega con el fallo del jurado y lo que piensan después de él. Le dan la vuelta y se emocionan con el recuerdo de las noches de Falla y de Carnaval. El segundo pasodoble flojea mucho al tocar la campaña contra el botellón del Ayuntamiento de Cádiz con los nombres de las comparsas de Juan Carlos Aragón. Chistes en los dos cuplés. En el primero, el de la fecundación in vitro, por lo que acaban con los huevos fritos. En el segundo, se parten los brazos, pero no se les cae el cubata. No bebemos más.