"Estuvimos a punto de No salir"

El ambiente festivo en La Penúltima se derrama por la calle Solano. Mientras 'Gora Ke Hay' repasa sus letras, ajustan sus verdugos-madroñeras y disfrutan de su categoría de cuartofinalistas, Miguel Ángel Ríos, uno de sus autores, se somete al cuestionario que nos acerca a las entretelas de su chirigota.

-Chirigota independentista de Cádiz pero, confiese, ¿hay miembros de fuera de la ciudad?

-No se lo digas a nadie pero el 50% de la chirigota es de San Fernando, eso sí, mueren en Cádiz, ¿eh?

-¿Quién es el más talibán de Cádiz de todo el grupo?

-Mmmm.... Dani González, uno de los tenores, que es de Brigadas Amarillas.

-¿Alguno no confió en el pase a cuartos?

-A ver, todos teníamos confianza en lo que llevábamos pero ya nos habíamos quedado fuera otras veces y la verdad que cuantos más días pasaban de concurso más dudas nos entraban. Y con lo larga que ha sido la preliminar...

-¿Se esperaban la reacción positiva del público?

-Pues mira en los cuplés sí porque ya los habíamos probado con diferentes personas y gustaron mucho pero el popurrí, por ejemplo, sí nos sorprendió que gustó más en el teatro que en los ensayos.

-¿Quién tuvo la idea de 'Gora Ke Hay'?

-Pues es que la idea surgió hace tres años pero por una o por otra no salía, o no teníamos claro cómo enfocarlo... Pero era algo a lo que le dimos vueltas Miguel Llul, Víctor Jurado, un amigo que no sale, y yo.

-¿Quién es el que tiene más pocavergúen del grupo?

-Ufff... aquí hay unos cuantos que estamos raspaos... El director, el que te habla...

-Hablando del director... ¿Encontró el tipo?

-¡Qué va! Éste es que algún día va a perder una pierna y no se va a dar cuenta... Pero lo mejor de todo ha sido la preocupación de la gente, vamos, que todo el mundo nos ha estado preguntando si había aparecido el tipo... Al final la costurera nos hizo el favor de hacer algo nuevo para él y, bueno, también hemos aprovechado para sacarle punta al asunto.

-El miembro más mayor y el más joven...

-Pues es bastante curioso porque el más mayor, Eusebio, la última vez que salió fue en juveniles, y el más joven que es el bombo, que tiene 21 años, lleva saliendo 13 años en Carnaval.

-¿Cuántos de vuestros chirigoteros trabajan y cuántos están en paro?

-Pues mira, yo diría que también 50-50%... No está mal para como está la cosa, ¿no?

-¿Quién es Belén Romero?

-Pues una artista y diseñadora gráfica de Úbeda gran aficionada al Carnaval que se vino a Cádiz a trabajar y nos ha diseñado el tipo y los elementos de atrezzo. Y, te digo, que es, sobre todo, una pintora increíble.

-Un secreto confesable de esta chirigota, por favor.

-Pues que estuvimos a punto de no salir. A ver, no una semana antes, fue dos meses antes del Concurso, tanto yo como el otro autor hemos tenido un año complicado de trabajo. Pero al final...

-...Al final no se han arrepentido.

-¡Qué va! ¡Para nada!