Ni la del Selu, ni la del Vera... de un día para otro, 'La familia Verdugo' se ha convertido en la chirigota más buscada y comentada del COAC 2018. Y todo porque varios medios catalanes se han hecho eco de su actuación del pasado martes, cuando -dentro del juego con su tipo, de verdugos y víctimas- propusieron poner en la picota al presidente de la Generalitat en funciones, Carles Puigdemont. La polémica ha saltado ya a los medios nacionales y David Olmedo, representante legal de la chirigota chiclanera, atiende a Diario de Cádiz justo después de salir en directo en el programa Espejo Público de Antena 3.

David subraya que "esto no tiene ni pies ni cabeza, no sabemos ni por qué tenemos que estar dando explicaciones, es una locura". Se les acusa de "populistas", cuando en el Carnaval de Cádiz "otros años se ha sacado por ejemplo a la Familia Real y no ha pasado nada. Va a haber muchas más parodias de este estilo porque estamos en Carnaval y es el personaje de moda". Así, recomienda que "el que se sienta aludido que se venga a Cádiz, que disfrute y que se relaje. Me encantaría ponérselo a Puigdemont, que seguro que se ríe".

Medios como Nacional.cat o Nació Digital han criticado que 'La familia Verdugo' propusiera degollar a Puigdemont y que esta medida contara con la complicidad del público asistente al Gran Teatro Falla. Una propuesta evidentemente paródica, realizada en un contexto de humor y acorde a su tipo de verdugos, y es que "no hemos cortado cabezas ni las vamos a cortar, es hasta difícil de explicar porque están buscando donde no hay", señala David. La dimensión que está alcanzando la polémica tiene al grupo "un poco desconcertado. Todos los años sacan las agrupaciones de todo y parece que a esta gente no se les puede toser. Nosotros no quemamos banderas ni pitamos un himno, nosotros lo hacemos con una chirigota en un Concurso de Carnaval y dentro de una ironía y sin ánimo de ofender a nadie", aclara. "Nos estaban ya comparando con los titiriteros" -encarcelados por, supuestamente, enaltecer el terrorismo de ETA en una función para niños-, concluye.