Qué penita de concurso

FICHA Localidad: Cádiz

Letra y música: José Miguel Choza Camacho

Dirección: Manuel Antonio García Grondona

Representante: Manuel Roca Vallej

En 2015: Los auténticos carapapas

El tipo. Concursantes carnavaleros del 'Un, dos, tres'. las coplas. Carli y Subiela, Love y Cabra, y Pardo y Rivas participan en un concurso frenético y chirigotero al más puro estilo de Choza. Un recuerdo al mítico 'Un, dos, tres' que luego en su popurrí se convierte en un repaso a los actuales concursos televisivos, por lo que la idea del tipo no la termina de aprovechar. Sin embargo, el ritmo sin descanso y la actitud del grupo enganchan al público, a pesar de los altibajos. Primera pregunta en forma de pasodoble, con una música que termina potente, por 25 puntos del jurado al nuevo Patronato del Carnaval. Un cambio al que Choza parece dar sus bendiciones en el desarrollo de la letra -una visión buenista al parecer que ya está todo solucionado-, pero que al final le acaba dando la vuelta al anunciar que sentirá vergüenza de "ser gaditano y chirigotero" si todas estas variaciones no llegan a producirse. Desarrollo demasiado trágico del segundo pasodoble para ser una chirigota, en el que cuentan que un hijo le pega a su madre, pero que no quiere denunciarlo y prefiere verse "medio muerta". No está mal el segundo cuplé a un niño hiperactivo que se queda dormido escuchando esta chirigota. Baja un poco el primero a una mujer que se lía con todo el bloque, pero cuando llega al primero se quedan con las ganas porque les quitan la casa.