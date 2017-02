Las atrevidas

FICHA Localidad: Cádiz

Letra: Francisco Javier Sevilla Pecci

Música: Jesús Cabañas Quintero

Dirección: María del Rosario Quintero Ramos

Representante: María del Rosario Quintero Ramos

En 2016: Las volteretas

El tipo. Quijotes. las coplas. Atrevidas por cantar tangos para derribar molinos de viento. Mujeres que desde pequeñas se volvieron locas como el Quijote leyendo libretos de Carnaval y que han dado el paso para que la mujer esté representada en las tablas del Falla. Una idea con la que este coro da un pequeñito paso al frente respecto a lo presentado en concursos anteriores. Se nota la pluma de Sevilla Pecci al hilar un popurrí, que puede ser la pieza más conseguida, en el que hacen un repaso a las agrupaciones femeninas que abrieron el camino para que la mujer pudiera participar en el Concurso, con un recuerdo especial a las componentes de 'Las molondritas', la primera chirigota de mujeres que participó en 1980. El grupo, aunque mejora en conjunción, sigue estando muy limitado y adolece de potencia. Con un tango agradable y sin muchas complicaciones, en la primer copla relatan una conversación con una mujer de 50 años a la que animan al tener que ir a una entrevista de trabajo, pero al final no la contratan, aunque se encuentra con fuerzas para luchar. Mas fondo que forma. No acompaña demasiado la segunda letra, en la que transforman la expresión de "mujer florero" en los "hombres floreros" del Carnaval para arremeter contra los autores que entran por la cara con un carnet, los periodistas y los jurados que no son valientes. Una mezcla de temas para justificar la idea. Cuplés muy sosos con doble final a un envío al vertedero por correo.