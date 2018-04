Vera Luque se alza con el premio 'Candela y Espino'

José Antonio Vera Luque, con un pasodoble compuesto para su chirigota 'No tenemos el Congo pa farolillos', primer premio de su modalidad en el Concurso Oficial de Agrupaciones 2018, se ha alzado con la undécima edición del premio 'Candela y Espino' de Coplas del Carnaval de Cádiz por los Derechos Humanos, organizado por Amnistía Internacional. El pasodoble, titulado 'Hay catorce kilómetros solamente' y criticando el Estrecho como abismo que separa dos mundos, fue interpretado por este grupo en la fase de cuartos de final el miércoles 31 de enero. El galardón proponía para el COAC 2018 reflexionar sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El premio no comporta cantidad en metálico y consiste en un trofeo original realizado por RAS Escenografías nspirado en el símbolo de Amnistía Internacional: una vela rodeada de espinosos alambres. Será entregado en un acto organizado en el Café Teatro Pay-Pay el sábado 9 de junio.

Letra del pasodoble premiado

Hay catorce kilómetros solamente,

son catorce kilómetros de mundo a mundo.

Tu mundo es el primero y es rico y pudiente,

mi mundo es el tercero

y no existe el segundo

Hay catorce kilómetros, sólo catorce, que están separando

a niños explotaos que cosiendo balones se olvidan de jugar.

Y a niños que felices con esos balones luego jugarán.

Si en tu mundo llueve

tú buscas un refugio pal agua que viene,

si llueve en el mío

yo bailo bajo el agua, me mojo y sonrío.

Porque el campo revive

y resucita el río.

Derramo sangre cuando de la mina saco las entrañas

para que tú fabriques en tu mundo tu tecnología.

Con la comida que tu desperdicias construyes montañas

y aquí comemos según el día.

Desde tu mundo tú vienes al mío surcando los cielos,

yo llego al tuyo desde una patera desafiando el mar.

Son los dos mundos, dos continentes,

que en el Estrecho se ven de frente.

Desde una orilla vemos la otra orilla como un espejismo.

No nos separa un estrecho,

nos separa un abismo.