Los de Cádiz Norte.

FICHA Localidad: Cádiz

Letra: José Manuel Sánchez Reyes y Manuel Santander Cahué

Música: Manuel Santander Cahué

Dirección: José Rodríguez Bastón

Representante: Manuel Santander Cahué

En 2016: Una especie en extinción (los chirigoteros)

El tipo. Vikingos del casco antiguo. las coplas. Chirigota gaditana por derecho. De las que, si eres de fuera, tienes que preguntarle al de al lado para enterarte de algo. Bárbaros que enseñan el modo de vida de Cádiz norte. Gaditas que no cruzan las Puertas de Tierra. Una idea que Santander y Sánchez Reyes exprimen con un repertorio de altura que va creciendo a cada paso. Gaditanos que se vuelven frioleros en la presentación al pasar a vivir en Cádiz norte al abrirse el segundo puente. Pero el frío se quita con un pasodoble de Manolo Santander. Un sello que engancha al Falla. Tanda de pasodobles autobiográfica. En el primero, Manolo se sigue envenenando cada verano para volver a sacar una chirigota. En el segundo, le dirige un emotivo homenaje a su hija Palmira, que no esperaba que siguiera su herencia y le pide que siga peleando en la batea con su coro. De gran categoría. Buena tanda de cuplés, con su punto localista. En el primero, no se explican que Donald Trump haya salido elegido presidente de Estados Unidos si nadie le ha votado, por lo que dudan si Trump es Teófila que se ha hecho la cirugía. Gran guasa con ¡¡¡Eddy Silvestre!!!, que lo tuvo que ver el ojo de Pedro el de los Majaras. Cádiz es una barbaridad.