La plantilla, prevenida ante la relajación

En el vestuario del Cádiz tienen claro que si quieren imponerse al Lorca tendrán que sudar igual o más que en cualquier otro partido de Liga. No hay adversario pequeño por muy mal clasificado que esté y además el rival el exceso en contra puede convertirse en un enemigo más.

Rafidine Abdullah trasladó ayer un mensaje con el que hizo ver que el de mañana será un encuentro nada sencillo. El futbolista, como el resto de sus compañeros, no se confía lo más mínimo pese a que llega el Carranza el penúltimo clasificado. "No hay partidos fáciles, jugaremos ante el Lorca como si fuera un equipo que está arriba en la tabla. No vamos a estar tranquilos ante un equipo que se está jugando la permanencia".

El centrocampista, disponible tras cumplir ante el Numancia un partido de sanción por acumulación de cinco cartulinas amarillas, indicó que la filosofía del equipo es invariable pese la reciente derrota en Los Pajaritos. "Sabemos lo que hay que hacer en cada partido. Con el entrenador tenemos las ideas muy claras, el estilo está muy definido", explicó Abdullah.

El franco-comorense, a la hora de hablar de rendimiento, no eludió la autocrítica en el apartado goleador -no ha marcado un tanto esta temporada- y señaló que "he jugado más que el año pasado en el doble pivote. Creo que beneficia a mi juego con el balón, no tengo problemas en hacerlo más adelantado, pero me veo con más confianza ahí. Me está faltando gol, aunque sí es verdad que he logrado más asistencias. Creo que podría llevar algún tanto más".