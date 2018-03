"Fuimos mejores que el contrario"

álvaro Cervera, entrenador del Cádiz Club de Fútbol, atendió a los medios de comunicación minutos después del encuentro que el equipo amarillo disputó en la tarde de ayer en el estadio de El Sadar, en Pamplona, ante el Osasuna.

No estaba nada satisfecho el técnico del Cádiz contento con el resultado -derrota por la mínima con un gol antes del primer cuarto de hora de partido-, aunque sí se llevó mejores sensaciones que en jornadas precedentes.

El preparador cadista ofreció un balance de cómo vio el desarrollo de un partido cuyo desenlace no fue el que pretendía. Cervera explicó que "en lo que yo busco, que es ser más peligroso que el contrario, hemos sido mejores".

Eso sí, Cervera se ciñó a la realidad del marcador, que fue contraria a los intereses del Cádiz. El gol es lo que cuenta a la hora de la verdad y "el Osasuna ha metido una y nosotros no". En el fútbol lo que cuenta al final es que la pelota entre y fueron los navarros los que marcaron un tanto mientras los gaditanos no dieron en la diana pese a que en la segunda parte tuvieron ocasiones. "Me voy con otras sensaciones, pero sin un punto", aseguró el responsable del banquillo cadista.

Por otro lado, Álvaro Cervera destacó que "Pamplona es un sitio donde un equipo está intentando ascender a Primera División, una vez que ellos marcan se echan un poco atrás y nosotros no hemos aprovechado espacio".

El técnico del conjunto amarillo comentó para finalizar su intervención que "ellos han guardado el gol y han ganado, que es lo que quieren los equipos".