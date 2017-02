El mejor día para regresar

Jon Ander Garrido aguarda deseoso que los médicos le den el alta definitiva para regresar a una convocatoria después de casi un mes alejado de los terrenos de juego. El centrocampista vasco sufrió una fisura en el antebrazo derecho durante el encuentro que el Cádiz disputó en el Iberostar Estadio de Palma de Mallorca el pasado 29 de enero y, aunque aparentemente concluyó aquel partido con normalidad, lo cierto es que desde entonces no ha podido entrar en los planes de Álvaro Cervera, que en las últimas semanas no se ha cansado de repetir que bajo ningún concepto quiere que el futbolista salte al campo condicionado por la lesión. El técnico sabe de la importancia del pivote defensivo en sus esquemas pero, con buen criterio, prefiere no arriesgar lo más mínimo.

Como quiera que desde que surgió el contratiempo físico el medio ha continuado trabajando al mismo ritmo que sus compañeros, si bien en las primeras dos semanas llevando una protección que por la normativa de la competición no se le permitiría utilizar en un choque oficial, su estado de forma es óptimo y en el momento que cuente con el visto bueno de los galenos podrá volver a una lista de citados. Así pues, Garrido bien podría regresar en el desplazamiento de este fin de semana a Soria, sin duda el mejor momento posible recordando que precisamente ante el Numancia en el duelo de la primera vuelta disputado en el Ramón de Carranza marcó su único gol de lo que va de temporada.

En efecto, aquel día el bilbaíno salió desde el banquillo tras el descanso, en sustitución de Eddy Silvestre, y la decisión del entrenador no pudo ser más acertada porque anotó el tanto de la victoria por la mínima en el minuto 94. Después, en la posterior rueda de prensa, Cervera no tuvo reparos en destacar la importancia del cambio, determinante de hecho en el devenir de la contienda.

A nadie escapa que desde el pasado verano el preparador cadista vio en Garrido a una pieza fundamental para su proyecto. Se lo hizo llegar a los responsables deportivos de la entidad y Juan Carlos Cordero, a instancias de Quique Pina, se aseguró de que los problemas extradeportivos que en el pasado habían afectado a su rendimiento no volverían a repetirse. Santa medicina.

Titular indiscutible hasta la quinta jornada, ante Almería, Mallorca, Mirandés, Getafe y Reus, en la sexta saltó al césped desde el banquillo para convertirse en protagonista con su ya referido gol salvador y en la siguiente, contra el Oviedo, terminó como delantero con una rotura de bíceps femoral que le mantuvo en el dique seco durante cuatro semanas.

Después de perderse los compromisos frente a Rayo Vallecano, Girona, Tenerife y UCAM Murcia, el centrocampista volvió a participar en Lugo, sustituyendo a Ortuño en el minuto 77, y siguió recuperando ritmo ante el Huesca relevando a Abdullah en el 67'.

Ya completamente recuperado, formó parte del once inicial en Valencia ante el Levante y mantuvo su condición de fijo, completando todos los minutos, en los siguientes cinco encuentros, contra Alcorcón, Nástic, Zaragoza, Córdoba y Sevilla Atlético, en la última cita del pasado año.

Sin embargo, en la apertura de 2017, en Elche, el pivote defensivo vio una cartulina amarilla poco antes del descanso y el técnico optó por dejarlo en la caseta y sacar en su lugar a Eddy para evitar males mayores. Esa tarjeta, además, supuso la quinta y la consiguiente suspensión por acumulación de amonetaciones, por lo que no pudo estar presente en la derrota ante el Valladolid en el cierre de la primera vuelta.

De regreso al equipo frente a Almería y Mallorca, en Palma sufrió el golpe en el brazo que le ha mantenido como baja desde entonces para desdicha de Cervera, quien en caso de recuperar al centrocampista vasco para el desplazamiento de este fin de semana a Soria podría plantearse la posibilidad de recuperar el trivote que también integran el roteño José Mari y el comorense Abdullah, en este supuesto seguramente en detrimento de Rubén Cruz, o bien contar con su concurso durante el transcurso del partido, según vayan las cosas. En cualquiera de los casos, lo que es seguro es que el entrenador se alegrará más que nadie con el alta del futbolista.