En juego la barrera sicológica de Perea

Alberto Perea está viviendo una temporada compleja en el aspecto individual. El mediapunta natural de Albacete ha sufrido un calvario en forma de dolencias y lesiones que ha provocado que se haya perdido muchos partidos de Liga y de Copa. Llegó el pasado verano procedente del Barcelona B como el jugador necesario para aportar calidad y, de alguna manera, tratar de hacer olvidar la ausencia de Ager Aketxe.

Perea tiene la posibilidad el próximo sábado de superar una barrera que le está siendo imposible en el presente curso. Se trata de disputar cinco encuentros consecutivos, lo que hasta el momento no ha logrado. Cuatro jornadas seguidas ha sido lo máximo antes de que algún problema físico le obligara a parar.

Las esperanzas fueron máximas cuando el pasado verano Quique Pina y Juan Carlos Cordero anunciaron la contratación del futbolista, que dejaba atrás dos campañas en el filial del Barcelona logrando el ascenso a Segunda A en la última de ellas. Las lesiones están siendo el gran problema de un jugador al que se le ven aspectos importantes pero que sufre dos problemas: la necesidad de aportar el físico que requiere Álvaro Cervera y el excesivo número de jornadas inactivos.

Perea fue ayer protagonista al acabar el entrenamiento, pues pasó por la sala de prensa de las instalaciones de El Rosal. Lo primero fue hablar de su papel en lo que va de campaña. "La primera vuelta lo he tenido difícil por el tema de lesiones, empezando por la lesión de la barriga", en referencia a la operación de apendicitis a la que se sometió en verano. "Ha pasado un tiempo, ya he entrado en el equipo y poco a poco voy cogiendo la forma". Y ahí radica uno de sus problemas porque, tal y como explicaba ayer, "todos sabemos que nuestra forma de jugar y los entrenamientos es trabajo físico, que es lo que pide el míster". "Los que llegamos nuevos intentamos adaptarnos lo máximo posible. Intento coger forma física y ayudar al equipo".

Tan dura está resultado su temporada, que abre el abanico para actuar en varias posición del ataque. "El míster puede ponerme en ambos lados, pero en la mediapunta me encuentro muy bien, porque tenemos dos bandas muy buenas como Alvarito y Salvi, y en el centro puedo ayudar también".

El albaceteño no quiere dejar escapar el tren para engancharse a la titularidad, para lo que apela a su papel en El Sadar, que resultó del agrado general por ser el artífice del paso al frente que dio el equipo tras el descanso. "El otro día cambiamos el chip, apretamos mucho en la segunda parte. Yo salí con las mismas ganas que salgo siempre que juego, y salí contento al ver mi respuesta en el equipo. Me salieron bien las cosas y salí contento", añadiendo que "estoy para jugar de inicio, pero eso depende del entrenador". "Creo que estoy físicamente a tope".

Mirando al colectivo, el mediapunta cadista consideró que el equipo está en la línea de trabajo que le llevará a su mejor nivel. "En la primera vuelta tuvimos una racha mala y luego pillamos una muy buena, y ahora estamos pasando por una racha no muy buena, pero el fútbol es así. Hay que seguir trabajando cada día en los entrenamientos para poder conseguir resultados". Llegado a este punto, dijo que es necesario contar con mayor puntería. "En otros partidos que hemos ganado en casa o fuera, no hemos tenido tantas ocasiones. Contra el Lorca tuvimos ocasiones y no marcamos, y el otro día en Pamplona tuvimos otra vez y no entraron".

Para acabar, reflexión sobre el próximo rival; un Sevilla Atlético del que desconfía. "Sabemos que está en la zona de abajo pero vendrán a sacar algún punto o incluso los tres. Vendrán con las mismas ganas de ganar de siempre. No hay que obsesionarse, intentaremos a hacer ocasiones de gol y aprovecharlas".