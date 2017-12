"No juego con el Cádiz ni permitiré que nadie lo haga"

El presidente, a pecho descubierto en Diario de Cádiz, cierra 2017 con un repaso de su etapa al frente de la entidad. Decepciones, éxitos, tensiones, alegrías, presente y futuro.

-¿Cómo llegó Vizcaíno al Cádiz?

-Llegué con un proyecto personal muy definido. Al principio era un proyecto de varias personas entre las que estaban José María del Nido y Quique Pina. Después por circunstancias todas conocidas me quedé solo con Quique Pina que, además, no podía estar ya que era el presidente del Granada, y hasta hoy…

-¿Y cómo se irá?

-Espero irme con la satisfacción del deber cumplido y con el cariño del cadismo de a pie por haberle dado siempre la cara. Lo que sí es verdad es que si miramos a cuando llegamos había un informe de los administradores concursales para liquidar la sociedad. Se debían…, bueno, no se sabe lo que se debía pero alrededor de 17/18 millones de euros. El que a final de esta temporada podamos estar incluso más cerca de los 7 que de los 8 millones ya no nos lo quita nadie.

-Repite que la próxima temporada no estarán juntos usted y Pina. ¿Se queda uno? ¿Será usted?

-No estaremos juntos seguro. Los proyectos no se pueden forzar. Lo que tenga que pasar que sea por el bien del Cádiz.

-Las divergencias con Pina, ¿son cuestión de dinero?

-Por mi parte, seguro que no. No soy ambicioso de dinero ni de nada material.

-Por enésima vez. ¿Por qué no le da la firma que le pide Pina?

-La firma a Pina se la di el 2 de agosto de 2016, día en el que, en un pacto de socios, nos comprometimos por el bien del Cádiz y por el nuestro propio a dejar nuestra relación regulada en dicho pacto. Repito que he cumplido y cumpliré lo que se firmó aquel día.

-El contrato/pacto de ustedes, ¿tiene muchas cláusulas?

-Tiene muchas cláusulas y se supone que tenía las suficientes para que nuestra relación fuese fluida.

-Pina tiene notarialmente la opción de compra. Si le paga, usted se tiene que marchar. ¿Es cierto?

-Es cierto.

-¿Está tranquilo ante la reafirmación del murciano de que no piensa pagarle?

-Sí. Yo no quiero dinero. Fue una cláusula que él impuso y que acepté por el bien del Cádiz.

-¿Dónde está el truco para que el próximo año no vayan a estar juntos en el Cádiz?

-Mire usted, el truco está en que el Cádiz está por encima de todos nosotros... Está por encima hasta de Locos por el Balón, de Quique Pina y de Manuel Vizcaíno.

-Brindan juntos en Navidad y días después se pelean en la Junta General. No es entendible, ¿no cree?

-Bueno, es de agradecer que haya momentos en los que sí estemos a la altura de la centenaria historia del club.

-Un consejero delegado tiene todo el derecho a tener las cuentas y más siendo el segundo mayor accionista. Rafael Fernández ya denunció su situación en nuestras páginas...

-Un consejero delegado tiene los derechos que tiene y el Cádiz va a cumplir con los mismos. Fali Fernández tenía que, como cualquier accionista, firmar un pacto de confidencialidad para obtener la información y se negó a hacerlo. De todas formas me consta que la información le ha llegado a través de terceros.

-Según se ha podido saber, en la Junta General, Pina le dijo que no mintiera a los accionistas...

-Tengo una virtud que espero mantener hasta que me muera, y es que no miento. Repase la hemeroteca durante estos cuatro años y creo que me tendrá que dar la razón.

-Las cuentas de la Junta dicen que la situación es estable, que hay dinero. Pina dice que no tiene dinero para fichar. ¿Qué opinión le merece?

-Nos hemos matado a trabajar para conseguir el máximo de límite de plantilla que podíamos y como dijo Quique (Pina), hace un mes, no lo habíamos gastado todo y también se publicó que quedaban unos 500.000 euros libres del tope salarial para fichar en el mercado de invierno. El control financiero de LaLiga es un sistema dinámico y se han producido renovaciones, que por cierto son de alabar, que han limitado ese margen. Aún así, tenemos una situación de privilegio con otros clubes gracias al trabajo de todos. Con imaginación y profesionalidad, como ha demostrado hasta ahora la dirección deportiva, y con lo que supongan las salidas que decidan, seguro que volveremos a tener una plantilla competitiva, como hasta el momento se ha logrado.

-¿Qué pasa con el contrato de Juan Carlos Cordero?

-Soy de la opinión de que los trapos sucios se han de lavar en casa.

-En la rueda de prensa de presentación de su renovación, Carlos Medina dijo que había directores deportivos de Champions que ganan menos que Cordero y que, en todo caso, al final el presidente y el consejo de administración del Cádiz tienen que dar el ok. Pina dice que no. ¿Puede ser el origen de la denuncia de Cordero?

-En esta sociedad, como en cualquier otra, el órgano de administración está por encima de cualquiera de nosotros. Nuestros poderes dimanan de dicho órgano.

-En cuanto al mercado de invierno, Pina dijo en el Ateneo (hace un mes) que había dinero y ahora dice que no...

-Ya creo haberlo explicado antes. La afición está ilusionada y debemos mantener esa ilusión. Los problemas debemos tener la capacidad de resolverlos y estoy seguro que será así.

-¿Están ustedes dos jugando con el Cádiz por intereses personales?

-Yo, desde luego, ni lo hago ni permitiré que nadie lo haga.

-¿Se arrepiente de algo desde su llegada con Locos por el Balón?

-De muchas cosas, pero eso en sí mismo es la vida y la gestión de una gran empresa. No debo haber tomado muchas más decisiones erróneas que acertadas cuando estamos donde estamos.

-Usted tuvo al club muy judicializado y se le criticó por ello.

-Hay veces que hay que apretar para conseguir los objetivos.

-Está imputado en el 'caso Invercaria'. ¿Le ha obligado esto a bajar el pistón?

-En ningún caso. El día que tenga que hacerlo me iré.

-Al final llegó a un acuerdo con la empleada que echaron tras la baja maternal, se reunió con los administradores concursales y se firmó un acuerdo... Entiendo que al final vio que era lo mejor.

-No voy a entrar en el fondo de ningún asunto. La empleada pedía una cosa y el juzgado nos dio la razón. Y con los administradores concursales hemos llegado a un consenso que creo ha sido bueno para todos.

-Hay un juicio pendiente con Elecaja, la que fuese empresa de Elena Medina, y ahí también estará Carlos Medina, que sí le ganó el juicio penal que usted le formuló. ¿Merecía ese mal trago el que fue apoderado de Locos por el Balón y se la jugó en algunas circunstancias?

-En ningún caso. Creo que aun equivocándose como creo que se equivocó, no se merecía que llegara hasta el final y ahí sin duda alguna me equivoqué y ya me disculpé con él y con su hija. Todos cometemos errores.

-Sinergy, Muñoz, otros temas judiciales pendientes, la guerra con Pina... ¿Se salvan ustedes porque entra la pelotita y el equipo gana?

-No creo en la suerte en el fútbol. Lo decía cuando la pelota no entraba en Segunda B y lo digo ahora. Sólo digo que el tiempo da y quita razones y de momento no me puedo quejar.

-Últimamente no critica a Pina e incluso le felicita. ¿Esto quiere decir que quiere la paz o que no puede caminar sin el consejero delegado?

-Siempre he dicho que diré y haré lo que crea que es mejor para el Cádiz. Cuando lo felicito lo hago de corazón y porque creo que se lo merece.

-¿Haría buenos fichajes sin el respaldo de Pina?

-Si no me asusté en su día, como comprenderá no lo haría ahora. De todas formas creo que la dirección deportiva está en buena manos.

-Si se asciende, ¿de quién será el mérito de Vizcaíno o de Pina

-Del Cádiz.

-¿Pensó en algún momento en dimitir? ¿Quizás tras aquel partido contra el Athletic B?

-Fue, sin duda, el peor momento que he pasado en el Cádiz, y sí, se me pasó por la cabeza tirar la toalla. Lo de esa eliminatoria con el Athletic B fue muy duro. Cuando nos eliminó me vi totalmente solo al frente del club, nadie había detrás para respaldarme o apoyar económica, deportiva y socialmente. Pero aguanté, me hice fuerte y salimos adelante. Pero fue muy duro y eso lo saben muy poca gente, pero también es lógico que se sepa. ¿Pina? Sí, claro que lo sabía.

-¿Cree que si Pozzo no hubiera vendido el Granada, Pina y Cordero estarían aquí?

-Sinceramente, creo que no.

-¿Es cierto que en su contrato pone que si Pina le paga y compra sus acciones, usted se tendrá que ir?

-Es verdad.

-¿Por qué tiene secuestradas las acciones de Pina y no deja que él pueda decidir?

-Eso no es verdad, entre otras cosas porque de eso hace dos años, sería hasta delito… El 2 de agosto, en el pacto de socios, decidimos libremente sobre el futuro de nuestra relación.

-¿Su mayor virtud es que tiene una flor en el trasero y da buena suerte al Cádiz?

-Uffff. Mi mayor virtud es trabajar lo suficiente para parecer que tengo una flor en el culo.

-¿Cómo se lleva con Cervera y los jugadores?

-Me llevo bien.

-La afición está contenta por las promociones de entradas, pero no tanto con las muchas deficiencias del estadio.

-Yo tampoco estoy contento con las deficiencias del estadio, pero tenemos que priorizar en tener la mejor plantilla posible para poder seguir creciendo.

-Por cierto, ¿qué le parece lo del cambio de nombre del campo?

-Deben decidirlo los cadistas.

-Viene su Sevilla. Por la boca pequeña quiere que gane el Cádiz, pero parte de la afición puede pensar lo contrario...

-La afición me conoce y no creo que tenga dudas. Mire usted, en Cádiz me he encontrado de todo, pero tontos no he visto ninguno.

-¿Cree que Del Nido volverá a ser presidente del Sevilla?

-Creo que sí.

-Debe tener la espalda muy ancha para soportar las feroces críticas contra usted.

-Tengo la experiencia suficiente y es verdad que una capacidad de aguantar la presión que me ha traído hasta aquí.

-¿Le ha costado dinero el Cádiz? ¿Gana dinero con el Cádiz?

-Me ha costado mucho dinero el Cádiz y desde que estamos en Segunda División está remunerado el trabajo como gestores del club tanto de Pina como el mío.

-¿Qué pasó en las ampliaciones de capital? ¿Quién puso el dinero de Locos por el Balón?

-Lo puso Locos por el Balón, aunque sé que a alguno le sorprendió.

-A Rafael Fernández parece que sí le está costando mucho dinero y no está nada contento.

-Los acuerdos que tenga Fali Fernández no son conmigo, por lo que tampoco puedo ser su descontento. Yo desde luego sé lo que hago con mi dinero, me ha costado mucho esfuerzo ganarlo.

-¿Puede estar tranquila la afición con las cuentas en cuanto a la Tesorería y el convenio del concurso de acreedores?

-Puede estar tranquila. Hasta ahora no se le ha fallado.

-¿Qué le preocupa más la guerra con Pina o el 'caso Invercaria'?

-Sin demagogia ninguna me preocupa más que todo cumplir los objetivos como presidente del Cádiz.

-¿En qué se compromete con la afición si el Cádiz sube a Primera? Si sigue de presidente, claro.

-En nunca parar de crecer. En nunca parar de ilusionar. En respetar siempre a la afición.

-¿Pese a los problemas y dificultades, es realmente feliz en Cádiz y en el Cádiz?

-Tremendamente feliz.