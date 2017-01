Una grieta en el muro

La línea defensiva del Cádiz había ganado en estabilidad. En las últimas seis jornadas siempre habían jugado los mismos cuatro jugadores: Carpio en el lateral derecho, Brian en el izquierdo y Aridane y Sankaré como centrales. Álvaro Cervera lo tiene claro. La zaga es de sobra conocida hasta el extremo salir de carrerilla cuando hay que pronunciar la alineación. Carpio es titular indiscutible en detrimento de Juanjo, que ha rescindido contrato y ahora el club peina el mercado para contratar otro carrilero diestro. Brian le gana la partida a Luis Ruiz, que ha perdido enteros lastrado por sus problemas físicos -ha sufridos dos lesiones desde el inicio de la temporada- de los que ya se ha recuperado. En el eje no hay debate. Cuando están disponibles los que juegan de inicio son el canario y el senegalés. La expulsión del central en el choque contra el Almería rompe el muro y obliga al entrenador a buscar un sustituto para rendir visita al Mallorca. Servando fue quien ocupó el hueco libre en la defensa y en principio apunta a ser titular en Son Moix junto con Aridane, aunque en los partidos más recientes en los que no participaron Sankaré o el canario fue Migue quien tomó el testigo y formó parte del once inicial.

El isleño no jugaba desde hace tres meses. Participó en el encuentro contra el UCAM Murcia correspondiente a la 11ª jornada, que empezó en el banquillo pero saltó al césped en la segunda mitad. Su última titularidad se remonta al octavo capítulo, cuando el conjunto amarillo cayó en Vallecas (3-0) en el peor partido del Cádiz en lo que va de temporada.

Servando salió muy enchufado el pasado domingo contra el Almería, cumplió su misión con creces, ofreció buenas sensaciones y a lo largo de esta semana peleará por el puesto, al que también optará Migue. La decisión está en manos del preparador cadista siempre y cuando no prosperen las alegaciones que el club pretende presentar al Comité de Competición para intentar que el órgano federativo deje sin efecto la primera tarjeta amarilla que el colegiado asturiano Pablo González Fuertes mostró a Sankaré poco antes del descanso. En apariencia es menos clara la segunda, pero el club se ha decantado por recurrir la primera.

El árbitro recogió en el acta del partido que en la primera parte amonestó al zaguero "por derribar a un contrario en la disputa del balón". No parece tarea fácil conseguir la retirada de esa cartulina, pero el club lo va a intentar con el objetivo de que el futbolista pueda jugar en Mallorca.

La segunda amarilla, poco después del arranque del segundo tiempo, no será objeto de alegación salvo que la entidad cadista decida lo contrario dentro del plazo establecido. González Fuertes explicó en el documento oficial del encuentro que enseñó la segunda amonestación a Sankaré, que conllevó la consiguiente expulsión, por "jugar de manera temeraria con el brazo contra un adversario en la disputa del balón".

A la espera de la resolución del Comité de Competición, lo lógico es que Sankaré no forme parte de la expedición cadista rumbo a Baleares el próximo fin de semana y la zaga completa que ha sido titular en la mitad de las citas ligueras -en una decena de encuentros- se romperá por el centro por motivos disciplinarios. El reto es que, una vez que confirme su baja, no se note su ausencia.