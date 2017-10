El gestor deportivo dice que los problemas físicos frenan la intensidad del equipo

Quique Pina no oculta que el Cádiz no está bien su dilatada trayectoria en el fútbol le hace mantener la tranquilidad. Queda un mundo de 31 jornadas por delante. Preguntado ayer por la racha negativa del equipo, dijo que "no cuento lo de siete partidos sin ganar. Lo que pasó ante el Osasuna no fueron circunstancias no normales -tres penaltis fallados-. El equipo no ha alcanzado la intensidad que el entrenador quiere. El motivo son los por problemas físicos. Salvi lesionado, Álvaro al 50 por ciento, José Mari va entrando, Perea es un jugador diferente y puede dar mucho..."

Pina recordó que "tenemos dos puntos más que la pasada temporada. El año pasado también empezamos mal. Cuando el equipo esté bien físicamente imperará esa intensidad. Estos tropiezos nos hacen ver que nada es fácil en Segunda A, que la Liga es complicada".

Recordó cuál es objetivo. "La ilusión es la permanencia cuanto antes y no tener la presión de otros clubes que por presupuesto sí están obligados a pelear arriba".

Pina negó que el conflicto institucional afecte al equipo. "Los jugadores pasan de estos temas. Cobran al día, se les trata con corrección en todo lo que necesitan". Negó además que haya fisuras en el vestuario. "No haya nada de eso. El problema es que hay jugadores que no están bien en el plano físico. El año pasado cuando entró José Mari se notó. Hay jugadores que es necesaria su participación. Fallos tácticos cometen todos los equipos. Cuando son siete jornadas sin ganar cada uno le saca defectos".

Añadió que "la primera parte en Huesca fue lo peor de esta temporada. No entramos en el partido. Además de lo físico si no entras desde el primer momento puede pasar eso. El Huesca nos ganó en fútbol y también corriendo y por anticipación".

Preguntado por la felicitación de Vizcaíno a Cervera antes del anuncio de la renovación del técnico, dijo que "yo no le comuniqué nada al presidente. El representante de Cervera llamó a Vizcaíno una hora antes y le dio la enhorabuena".