"No hemos ganado por tener fortuna"

El entrenador del Cádiz recordó en la rueda de prensa posterior al encuentro que "la semana pasada no debíamos haber perdido", pero se negó a admitir que la victoria de ayer guardara relación con la suerte. "No creo que hayamos ganado por fortuna", afirmó con rotundidad. "La primera parte ha sido buena. No somos un equipo de posesión pero hemos manejado bien, sin ocasiones pero con llegadas", analizó, reconociendo que "luego, en la segunda parte, cuando nos quedamos con diez, yo pensaba que alguna íbamos a tener". "A nosotros nos vienen mal los equipos que se encierran, aunque cuando se van arriba nos dejan espacios y podemos aprovecharlos. Pero para eso tiene que haber un trabajo anterior, atrás, para que no te marquen", explicó, asegurando que "si el equipo se ha merecido algún resultado era no perder".

Preguntado por la complicación añadida de jugar con uno menos, el técnico señaló que"hemos tenido que superar una situación difícil. A nosotros nos pasó en Elche justo al revés y no supimos jugar con uno más. El Almería no lo ha conseguido y a nuestra forma hemos ganado". No obstante, admitió que "hay que mejorar cosas para que podamos manejar con algún jugador más en este tipo de partidos como el de la primera parte".

Los equipos ya nos conocen, cada día nos cuesta más no ya lograr la victoria sino crear ocasiones"

Sobre el gol de Aitor, un futbolista que saca petróleo de sus ocasiones, el preparador del conjunto amarillo no dudó en confesar que "cuando empecé en esto me enseñaron que un entrenador debe ser justo y reconozco que no lo estoy siendo con Aitor. Él lo sabe, no puede hacer más de lo que hace para exigirme jugar más. Intentaré en el futuro enmendar mi error porque se lo merece".

En cuanto a la tercera plaza alcanzada con el triunfo y el empate del Getafe, no quiso lanzar campanas al vuelo y advirtió que "sufrimos mucho todos los partidos, sabemos que tenemos limitaciones, los equipos nos conocen y cada vez será más difícil. Me alegro de estar más cerca de los 50 puntos pero cada día nos cuesta más, no ya ganar sino tener ocasiones. Nos falta algo más, aunque con 36 puntos lo buscaremos más tranquilos".

Por último, en relación al cambio de Ortuño y la expulsión de Sankaré manifestó que "no sé si se ha molestado por el cambio, aunque conociéndolo no lo creo. Alfredo es un gran rematador, pero cuando la recibe en el centro del campo le cuesta más. Cuando el equipo vuelva a coger la onda volverá a marcar goles. En cuanto a la expulsión, es cierto que todos lo veíamos venir. Sankaré es un jugador que llama la atención porque es grande".