Ni favoritos ni víctimas

álvaro Cervera se mostró ayer, en la rueda de prensa previa al partido de hoy, esperanzado en que sus jugadores hayan tomado nota de lo acontecido en Elche, en donde "jugamos un mal partido pero terminamos sumando los tres puntos". "Eso es algo que no va a suceder siempre", advirtió.

"Son dos partidos en cinco días y no sabemos cómo nos viene. El otro día no estuvimos bien pero ganamos, que es lo importante. A ver si reaccionamos. Esta semana lo hemos hablado, sabemos que no estuvimos bien, que no es nuestra forma de jugar", reconoció, añadiendo que "hemos visto imágenes, hemos hablado. Nos hicieron con 10 más ocasiones que en toda la Liga. Pero eso ya pasó y espero que sirva de muestra para que no vuelva a ocurrir".

Preguntado por las importantes bajas de Garrido y José Mari y por lo que hará para confeccionar el centro del campo, el técnico anunció que Eddy saldrá en el once titular. "Va a jugar de principio seguro. Es importante para nosotros, lo tenemos que recuperar, y espero que la afición sea capaz de entender que estamos cuartos también gracias a él", apuntó. Eso sí, no quiso dar más pistas sobre el otro acompañante de Abdullah, aunque dejó entrever que si opta por el trivote el elegido será Mantecón, en cuyo caso tendría que dejar fuera del equipo a Güiza a pesar de ser el gran protagonista del triunfo en Elche con su doblete.

"Cuando uno es buen tipo es algo que se entiende, y Dani es buen tipo", explicó, recordando que en la visita al líder Levante "nadie esperaba que fuera titular y lo fue. Ahora mismo él tiene todas las de ganar y yo todas las de perder".

"No soy de quejarme porque creo que los que están detrás están para eso, para que cuando falten jugadores. No me gusta quejarme. Garrido y José Mari van a ser fundamentales, pero no están y tenemos que jugar sin ellos", señaló.

Sobre el Valladolid, destacó que "tiene a grandes jugadores, que tocan, pero además los de arriba son directos", resaltando que teme que "puedan coger la espalda a nuestros defensas". No obstante, se negó a admitir que sean inferiores. "No somos favoritos pero tampoco víctimas". "Creo que Paco Herrera es uno de los mejores entrenadores de la Segunda División y con sus palabras de elogio al Cádiz da la sensación de que manda un mensaje para sus jugadores. Lo dice a la prensa pero creo que es para los futbolistas", explicó.

"Cuenta con buenos jugadores, me tengo que poner en el caso extremo por si tienen el día. Los de arriba son rápidos, no se entretienen. Como nosotros con Salvi, Nico, Álvaro... Creo que lo mejor es que no haya mucho entretenimiento. El fútbol se juega en una portería y en otra, así de simple".

Tras insistir en que la sanción le está costando y calificarla como "injusta porque debilita al equipo", el técnico también habló de Abdullah, un "muy buen jugador, pero tímido, retraído, y puede que eso no le ayude a ser mejor. Hay días que lo ves apagado y otras veces animando a la afición".

Por último, indicó que "estamos en la media de play-off, pero en el caso del Valladolid o el Girona sabemos que estarán arriba, mientras que en el Cádiz tenemos la duda. Estamos con la intención de querer aguantar, aunque con partidos como el de Elche no podremos. Sigo mirando para atrás. Le echo un vistazo, lo que pasa es que ahora también miro para delante".