Un equipo con dos caras, según Cervera

El murciano explicó que “veníamos haciendo un trabajo increíble pero no llegaban los resultados y ahora sí dan frutos ese trabajo y llevamos dos triunfos consecutivos”. El atacante no ocultó su alegría por el gol porque “para un delantero marcar siempre es algo es favorable”. Eso sí, recordó que “cuando llegué al Cádiz dije que mi trabajo iba a ser chocar con los centrales y crear espacios a mis compañeros”.

Para acabar se ha lamentado del bajón. "No puedes hacer una primera parte pensando en irte al descanso 3-0. Luego entraron los fantasmas y ahí nos cuesta. Si no tenemos salida, sufrimos. Si el balón del larguero entra estaríamos aquí diciendo lo contrario".

López Garai: "El partido lo he perdido yo"

Aritz López Garai estaba molesto en la sala de prensa por el resultado y la imagen. "El partido lo he perdido yo. El planteamiento no ha servido y me he equivocado. Con la defensa de cinco traté de frenar al rival y no lo he logrado".

El preparador del Reus ha explicado que "en la segunda parte ha estado más nivelado pero el partido iba muriendo y el Cádiz ha sido justo vencedor".