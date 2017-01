El entrenador respira con el regreso de Garrido

Jon Ander Garrido será una de las novedades que mañana presente el Cádiz en el encuentro contra el Almería, que será la primera cita de la segunda vuelta. El centrocampista no pudo participar en el choque contra el Real Valladolid al tener que cumplir un partido de sanción por acumulación de amonestaciones y una vez que vuelve a estar disponible su entrada al equipo es un hecho salvo sorpresa mayúscula.

El medio vizcaíno sólo ha jugado 45 minutos desde el comienzo del año 2017, los correspondientes a la primera parte del partido contra el Elche en el Martínez Valero. Fue sustituido en el descanso porque el colegiado ya le había mostrado una cartulina amarilla y el entrenador quiso evitar el riesgo de una posible expulsión.

El amistoso dirimido el pasado lunes en la Ciudad Deportiva de El Rosal contra el Lausana suizo sirvió para que el vaso cogiera ritmo competitivo. Estuvo los 90 minutos sobre el césped y actuó como defensa central ya que Álvaro Cervera empleó un 5-3-2 a modo de ensayo.

Garrido vuelve mañana a disputar un partido oficial. Siempre aparece en las alineaciones cuando no hay impedimento físico o disciplinario. La lógica apunta a que jugará, como admitió ayer el preparador cadista, que medita hacer alguna variación más respecto al último envite. "Lo normal es que Garrido vuelva el domingo y puede que haya algún cambio más, aunque la estructura será la misma". Los posibles cambios de jugadores no conllevarán una modificación del sistema, que seguirá siendo el mismo. Lo que funciona no se toca.

¿Hay dependencia de Garrido? Cervera recalcó que en un equipo "no se debe depender de nadie", aunque no escondió que nosotros, con nuestra forma de jugar, nos abrimos mucho por las bandas cuando perdemos el balón, que es algo que sucede, necesitamos un jugador ancla y en eso Garrido es lo mejor. Es el que mejor saber hacer esa función, tácticamente sabe cómo hacerlo, igual que hay otros jugadores que dan otras cosas".

El que no parece que vaya a entrar en el once para recibir mañana al Almería es José Mari. El roteño ya se entrena con el resto de la plantilla, pero después de su operación de hernia inguinal -hace un mes- todavía le queda un poco para coger el tomo adecuado. "Está para competir pero poco tiempo. El jugador está curado y el siguiente paso es que coja coger confianza para tomar el ritmo y superar las molestias que tiene", explicó el entrenador sobre el medio.

La pareja formada por Garrido y Rafidine Abdullah apunta a la titularidad en la medular para lleva la brújula del equipo.