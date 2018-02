El duelo de los 50 puntos

Cada partido de LaLiga 1|2|3 lleva está acompañado de manera permanente del adjetivo relevante en el largo esprint sostenido de la recta que conduce hasta la meta. El Cádiz consiguió un triunfo de mérito contra el Real Oviedo el pasado fin de semana que reforzó su autoestima con vistas a los compromisos venideros, en especial de cara a la inminente visita al campo del Numancia, un rival directo en la contienda por el ascenso a Primera División. La misión es tan dificultosa como estimulante para un Cádiz que no quiere ponerse límites en el instante que dé por cumplido el reto de la salvación, que está muy cerca de concretar. Quizás lo certifique mañana en territorio castellano y leonés.

El entrenador del conjunto amarillo, Álvaro Cervera es consciente de la importancia del partido encuadrado dentro de la 27ª jornada -el séptimo de la segunda vuelta- como así hizo ver durante la rueda de prensa que ofreció a mediodía de ayer en la Ciudad Deportiva de El Rosal (Puerto Real) después de la sesión desarrollada en Villanueva Golf, cerca de El Rosa, donde los jugadores practicaron un deporte distinto al que están acostumbrados. "Si ganamos al Numancia tomaremos una distancia considerable, pero si perdemos se nos acercará en la clasificación", apuntó el preparador cadista para explicar la relevancia de la cita entre dos contendientes que luchan por la misma recompensa. La escuadra entrenada por Jagoba Arrasate está a seis puntos del Cádiz.

"Los nuevos de este año quizás no sabían lo que había detrás del partido contra el Oviedo -los amarillos cayeron en el play-off de ascenso a Segunda División A, perdieron los dos choques la pasada temporada y en de la primera vuelta de la actual-, había una pequeña rivalidad, fue importante ganar y además con remontada, algo que no solemos hacer", indicó Cervera antes de entrar en materia sobre el encuentro del domingo, que es el que ahora cuenta.

El técnico no escatimó elogios al conjunto soriano, "un buen equipo que lleva muchos años en la categoría". Dijo del Numancia que "es un equipo de los que me gustan. Sabe a lo que juega, es de los equipos de los que se aprenden cosas. Vamos a su estadio, hay que tenerle respeto y desde ese respeto hay que ir a intentar ganar el partido".

Espera un duelo de todo menos fácil el preparador cadista. "Es un campo complicado, jugamos contra una de las referencias de Segunda A que además cada año es mejor. Ganamos allí la pasada temporada pero este año será diferente. Nos va a costar ganar, aunque podemos tener posibilidades si somos capaces de dejar el partido abierto".

Cervera reconoció que el de Soria es un encuentro importante, "es el partido de los 50 puntos -el Cádiz suma 47- y cuando lo consigamos esa cifra -la estimada como suficiente para amarrar la permanencia- veremos si podemos soñar un poco. Que en febrero el equipo esté casi salvado es algo a lo que hay que darle importancia. Si lo logramos, en febrero, ahora sería un éxito".

El Cádiz pugna por mantenerse en una segunda posición por la que también pujan otros equipos que afrontan sus partidos, aunque Cervera opta por no estar demasiado pendiente -anoche se enfrentaron el Valladolid y el Numancia. "Hay gente alrededor que me informa, pero yo me centro en lo nuestro, no en cómo queden otros rivales".

El conjunto gaditano vuelve a estar metido este curso en la batalla en las alturas de la clasificación, aunque Cervera aprecia diferencias. "Somos un equipo diferente al del año pasado, en algunas cosas seguimos siendo iguales. Cuando llegan los momentos difíciles, a todos los equipos les cuesta más". A su juicio, "somos más completos, pero nos va a seguir costando ganar". La victoria se vuelve más cara para todos los competidores que persiguen el cumplimiento de sus objetivos.

La zona de descenso le pilla muy lejos al Cádiz. Pese a que hay que equipos que se quedan atrás en la tabla -son los casos del Córdoba, el Sevilla Atlético y el Lorca, que están a más diez puntos de la salvación-, el míster no lo tiene claro del todo. "No veo decidida la parte baja, lo tienen difícil pero algunos sustos nos pueden dar los equipos que están ahí. El Lorca viene dentro de poco al Carranza y seguramente nos dará guerra". Antes de ese partido en casa, el Cádiz quiere cazar tres puntos en tierras sorianas que le fortalecerían aún más en el segundo peldaño.

Cervera se mostó satisfecho con la renovación de Alberto Cifuentes. "Me parece muy bien. En el fútbol hay que ser justo y él se merece la renovación. Se trajeron dos grande porteros por si hacía falta recambio por edad pero los números están ahí".

Al final de la rueda de prensa, Cervera fue preguntado por su experiencia carnavalesca, que no pudo ser más favorable. Fui al Falla porque había que ir, pasó lo de la rueda de prensa y luego fui al Carnaval porque me invitaron y tal. Soy un privilegiado porque entreno al Cádiz y noto que la gente me tiene aprecio. Me gusta porque es una fiesta popular y hay mucho ingenio, mucha gracia y te lo pasas bien"