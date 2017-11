La decepción de Cordero con el presidente

Además de Quique Pina, Juan Carlos Cordero estuvo acompañado en el acto de presentación de su renovación de su familia, del entrenador, Álvaro Cervera; del segundo técnico, Roberto Perera; del resto del cuerpo técnico; del coordinador de la cantera, Jesús Casas, y de los ayudantes de Cordero. Tampoco faltaron los capitanes Servando y Alberto Cifuentes, ni el empresario gaditano Rafael Fernández Bernal, uno de los accionistas importantes del club.

Quien no estuvo en acto fue el presidente, Manuel Vizcaíno, en una muestra más del distanciamiento reinante con Pina. De hecho, Cordero, al final de su intervención -antes de las preguntas de la prensa- no se mordió la lengua y fue directo en sus manifestaciones. "Me ha defraudado el presidente al no felicitarme por la renovación, cada uno queda en su lugar". Un duro mensaje crítico del director deportivo que pone de manifiesto el deterioro de la relación entre los hombres de Pina y Vizcaíno.

Preguntado si el presidente ha sido informado de la renovación de Cordero, Pina contestó que sí y explicó la fórmula empleada para hacerle llegar el anuncio. "Cuando se firmó la renovación se mandó un correo con el contrato rubricado por mí al presidente y a todas las personas de la parcela económica del club". Otra cosa es que el presidente esté de acuerdo o no con la operación realizada. El propio Pina desveló que ha recibido un correo de Vizcaíno "en el que dice que no está de acuerdo con la situación" en relación con la renovación de Juan Carlos Cordero. "Todos estamos contentos menos él".

Pina, al que Cordero mencionó dos veces como dueño del Cádiz, dejó clara su intención de continuar en el club mucho tiempo. "Llevaba muchos años detrás del Cádiz y no hay posibilidad de irme porque es una cuestión de sentimientos, no es por dinero".

El consejero delegado negó que ayer cargara contra Vizcaíno. ¿Qué trapos sucios he aireado? Me someto a las preguntas de la prensa, me hacéis preguntas y yo respondo".

Fue preguntado varias veces sobre la situación con Vizcaíno y llegó un momento en el que Pina lanzó su propia pregunta al aire. "¿Tengo que relacionarme bien con una persona que se ha aprovechado de mi confianza?" Aseguró que la lo que se vive en el club "no es una situación incómoda, cada uno lleva su parcela. La incomodidad se sufre por dentro. Hemos recibido un correo en el que dice que no está de acuerdo con la situación. Todos estamos contentos con la renovación de Cordero menos él".

Pina afirmó que "tengo un poder para desarrollar la gestión deportiva y trabajo a mi manera. En Granada tenía un inversor y aquí sí tengo acciones. Es imposible que nadie se pueda entrometer en mi trabajo. Sólo he renovado a Cordero, no creo polémica. Guardo mi parcela deportiva. Estamos trabajando".

Vizcaíno dijo hacer varias semanas que cuando acabe la temporada o Pina o él no seguiría en el club y al ser preguntado ayer el murciano por esas declaraciones, reiteró que continuará en el Cádiz porque él no vende sus acciones. Si él vende las acciones más dueño soy. No me voy del Cádiz, no quiero dinero a cambio y no voy a los clubes para revalorizarlos y marcharme".