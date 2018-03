"Tuvimos el control hasta el gol"

El entrenador del Cádiz Club de Fútbol, Álvaro Cervera regresó a León con el equipo amarillo -fue técnico de la Cultural en la temporada 2008/09- y se llevó la victoria. El preparador cadista hizo una valoración del encuentro y explicó que "hemos controlado el encuentro hasta que nos pusimos por delante en el marcador, una vez pasa eso ellos no han tenido suerte con el gol".

Cervera afirmó sobre el desarollo del partido que "hemos visto a dos equipos que no han querido perder. Ahora mismo estamos mirando hacia arriba".

Sobre la posición del equipo en la clasificación, el entrenador destacó que "no renunciamos a nada, pero no vamos a decir que somos favoritos para ascender". En la misma línea, agregó que "hemos sumado tres puntos más para seguir peleando con los equipos que quieren ascender".

Cervera insistió en que "estoy contento siempre que gano, pero soy muy ambicioso". Y esa ambición le lleva a ver "cosas que hacemos mal y me enfado. No tengo reparo en decir que ciertas cosas no debemos hacerlas", finalizó.