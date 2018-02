Cuatro ausencias para la visita a Los Pajaritos

álvaro Cervera confirmó ayer que Dani Romera y Brian Oliván no llegan a tiempo para pelear por un sitio en la convocatoria. El delantero ya se había recuperado de su lesión pero tuvo que parar esta semana, mientras que el lateral no termina de estar al cien por cien tras la rotura de fibras que sufrió hace varias semanas.

Son cuatro, por tanto, las bajas que el Cádiz tiene para Soria porque el técnico tampoco puede contar con los sancionados Rafidine Abdullah y Álvaro García, en ambos casos por acumulación de amonestaciones.

El margen de elección se estrecha esta vez para el entrenador con esas cuatro ausencias, aunque no lo tiene fácil para hacer una lista de 18. Cervera reconoció que "con 25 de campo es complicado hacer la convocatoria ahora. Tengo un vestuario que es inmejorable, pero dejar a tantos jugadores fuera es algo difícil". Los futbolistas incorporados en enero van a más con el paso de los días. De hecho, el técnico aseguró que tanto Fausto Tienza como "están mejor después de que al principio les costara mucho".

El míster fue preguntado por las posibilidades para suplir a los ausentes y salió a colación el nombre de Alberto Perea. Es una opción que contempla "pero ya me conocéis. Juega muy bien con balón, pero nuestro equipo juega sin balón. Podemos reforzar la media con Fausto junto a Garrido". En el costado izquierdo "Perea tiene más libertad para salir y en el centro es más peligroso, aunque más congestionado. Hay que buscar el sitio donde esté cómodo, la manera de que cuando tengamos la pelota Perea tenga libertad, pero cuando no tengamos el balón no sea un perjuicio".