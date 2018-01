La ausencia de David Barral no pone en peligro su continuidad

Álvaro Cervera sólo disponía de dos delanteros para el encuentro contra el Alcorcón, Carrillo y David Barral, pero pese a la escasez de arietes prescindió del isleño y apostó por el canterano Seth Vega, que debutó con el primer equipo. La ausencia de Barral no fue gratuita. Fue una decisión a conciencia del entrenador, que por alguna razón dejó al veterano fuera de la convocatoria. El motivo se queda dentro del vestuario, pero una vez más Cervera demuestra que no se casa nadie hasta el extremo de no contar con un futbolista que acredita siete goles en su primera temporada vestido de amarillo y azul.

La baja de Barral por determinación del entrenador en plena vigencia del mercado invernal de fichajes puede dar pie a todo tipo de especulaciones, aunque a día de hoy en el club no se contempla la salida del futbolista en enero con destino a otro club. Salvo sorpresa, el delantero continuará hasta final de temporada y los problemas que puedan haber entre el técnico y él deberán solucionarlo para que pueda aportar al equipo.

Cervera ya dejó sin jugar a Barral en la visita del Cádiz a Oviedo cuando el futbolista llegó tarde al paseo matinal de la expedición cadista por los alrededores del hotel -esa fue la versión oficial-. El entrenador prefirió entonces dar entrada durante la segunda parte a David Toro, jugador del B que debutó con el primer equipo.

La disciplina es fundamental para Cervera tanto fuera como dentro del campo. Al técnico no le ha gustado las dos expulsiones que sufrió Barral, que fueron evitables. La primera, en la primera parte del partido contra el Numancia, en la sexta jornada, que obligó al equipo a un sobreesfuerzo para al menos sumar un punto. La segunda, más reciente -en el último capítulo de la primera vuelta-, en el duelo ante el Granada después de estar sólo un cuarto de hora sobre el césped. Le valió una sanción que cumplió frente al Córdoba y cuando estaba disponible ante el Alcorcón se quedó en tierra. La duda es si Cervera le levantará el castigo esta semana.