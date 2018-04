"La actitud de Abdullah no está siendo la correcta"

"Abdullah no está en la actitud que necesitamos", revela el técnico, que detalla de forma más explícita su descontento apuntando a dos enfrentamientos en concreto. "Su salida al campo en León, ante la Cultural, y aquí, con el Sevilla Atlético, no fue la correcta. No vi que saliera con la intensidad que necesitamos", lamenta, aseverando que "no es cuestión de una pérdida de balón, porque perdemos muchos balones, sino de la actitud, que ahora mismo es importantísima". Para terminar con el asunto, Cervera reconoce que el comorense "es un jugador diferente" pero recuerda que "en un grupo todos tienen que estar bien".".

Mensaje para Javier Tebas

Aunque ya hace días del asunto, Cervera no tuvo problemas en dar su opinión sobre las declaraciones del presidente de LaLiga, Javier Tebas, en las que había afirmado que esta temporada iban a subir tanto Zaragoza como Huesca -"vamos a subir el Zaragoza y nosotros", dijo el oscense-. El técnico cadista reconoció que no considera lógico que el máximo responsable de LaLiga haga esas declaraciones de manera pública. "Me parece que no se deben hacer ese tipo de declaraciones. Decir vamos a ascender, en primera persona del plural, no me parece bien", recalcó, poniendo incluso un ejemplo: "No me imagino a un presidente de la UEFA alemán, por decir una nacionalidad, diciendo vamos a eliminar al Sevilla".