Vizcaíno rompe su silencio

Manuel Vizcaíno lleva bastante tiempo en silencio, apareciendo por los actos que le corresponden como presidente y representando a la institución cadista, pero siempre en silencio. Han sido varias las ruedas de prensa en los últimos tiempos con el máximo dirigente presente sin que hubiera forma de sacarle alguna declaración que no fuera relacionada con la convocatoria del día. Ayer, por fin, habló del equipo, de la actualidad y de las aspiraciones, aunque lo hizo de manera breve.

Al acabar la presentación de la nueva web oficial del club, al presidente le 'metieron' los dedos para que se refiriera a temas de actualidad. Para empezar, ¿dónde cree que va a estar el equipo al acabar la temporada? "Nosotros nos confundimos si miramos al 11 de junio (día en el que finaliza la fase regular). Y nos confundimos si no pensamos en la batalla que tenemos contra el Numancia. Me gustaría que hoy (ayer para el lector) me preguntaras por el próximo día 26 (domingo). Es lo que nos debe preocupar", señaló al referirse a las opciones de ascenso que tiene el equipo, dejando un mensaje prudente.

Centrado "en la batalla contra el Numancia", ve un error pensar en el destino final del equipo

Con el mercado invernal cerrado desde hace más de tres semanas, Vizcaíno también fue cuestionado por este asunto, a fin de que mostrara su parecer con la el equipo que ha quedado para la segunda mitad de campaña. Su respuesta fue la siguiente: "Sabéis que en el club tenemos dividido nuestro trabajo. Quique Pina, como consejero delegado, y Juan Carlos Cordero, como director deportivo, son los que tienen capacidad para responder esa pregunta", añadiendo que "creo que hemos dado un paso adelante con la plantilla después del mercado de invierno". "Los refuerzos confirman la ambición del proyecto".

Unas manifestaciones que tienen gran valor en los últimos tiempos, ya que el máximo dirigente prefiere centrarse en su parcela institucional y apenas se 'moja' en asuntos que no controla.