VUELVE EL CARÁCTER

Marcos Mauro está preparado para la batalla. El central se había asentado en la titularidad en el arranque de la temporada, pero una inoportuna lesión en una pierna en la recta final del encuentro contra el Osasuna le obligó a parar durante tres semanas. Sufrió una doble decepción. Por un lado, un problema físico -rotura fibrilar en el tercio medio del bíceps femoral de la pierna derecha- que le sacaba del equipo durante un tiempo. Por otro, se llevó al mal sabor de boca de sufrir la primera derrota del Cádiz en casa.

Desde que conoció la lesión, el argentino se puso manos a la obra para recuperarse al cien por cien lo antes posible y ahora mira el presente con la satisfacción de poder competir. Es uno más de la plantilla en la pelea por un puesto. Es segura su vuelta a la convocatoria en el choque contra el Reus porque sólo hay tres centrales -Sankaré continúa de baja y Mikel Villanueva está con la selección venezolana-. La incógnita es si el lunes forma parte del conoce inicial o empieza el partido en el banquillo.

Marcos Mauro reapareció en sala de prensa de la Ciudad Deportiva de El Rosal tras varias semanas lesionado. El central, ya recuperado, se entrena con normalidad desde hace una semana y se reivindica para encontrar en un lugar entre los elegidos por el míster: "Ya estoy me estoy entrenando a buen nivel y me gustaría estar disponible lunes para el entrenador", señaló ayer el zaguero, con ganas de reaparecer. El argentino no ocultó que en el plano físico aún necesita una puesta a punto: "Han sido unas semanas apartado en la que el tema físico cuesta volver a agarrarlo. Espero que sea lo más rápido posible".

Desde la grada el defensa ha contemplado el desarrollo de la Liga con una visión distinta. "Estábamos teniendo una racha que no queríamos, pero había tranquilidad porque el trabajo se estaba realizando. El Cádiz se demostró que no se fue y que va a volver". Defendió a muerte el equipo.

El futbolista se refirió a la inminente cita con el Reus y alertó de la dificultad del partido. "A domicilio están sacando muchos puntos. Están poniendo las cosas complicadas. Buscan la estabilidad que lograron el año pasado". La victoria es al gran objetivo. "Es bueno tener este partido en casa porque tras ganar fuera se ha calmado la ansiedad. Es un partido propicio para seguir ganando", comentó Marcos Mauro.