El técnico cadista no tiene dudas sobre lo sucedido. "El rival no ha sido superior en el juego. Ha tenido más ocasiones, pero en el juego no ha sido mejor. No creo que hayamos hecho algo mal porque estos partidos se juegan como se pueden".

A pesar del tanto a balón parado, dice Cervera que "el equipo está mal en este aspecto; desde que José Mari se lesionó no estamos bien", añadiendo sobre el objetivo que "vamos a llegar hasta donde podamos pero la idea es alcanzar los 50 puntos". "Tener 39 puntos con las bajas que hemos tenido es para estar encantados. Sé que lo que viene será complicado".

En cuanto a la expulsión de Barral, se muerde la lengua. "No le voy a dar muchas vueltas. No me quiero quedar con diez. Con lo que yo le diga a Barral no le voy a convencer".