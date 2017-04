A por un Santo Domingo

Un partido más y una jornada menos en LaLiga 1|2|3. El Cádiz se presenta a mediodía de hoy en el centro de España, concretamente Alcorcón, con intención de dar un zarpazo que rompa con las cinco semanas que acumula sin ganar (cuatro empates y una derrota), lo que le abriría de par en par y con dosis de fortaleza la puerta a estar en el play-off por el ascenso a Primera. Una jornada propicia por las derrotas de Tenerife y Oviedo, y el empate del Valladolid en los partidos de ayer, pero por encima de lo que hicieron los adversarios, se antoja necesario ese giro en forma de resultados manteniendo, por ejemplo, las sensaciones de la segunda parte realizada el pasado sábado ante el Levante. A partir de ahí debe tomar forma el sueño del conjunto gaditano.

La clasificación a día de hoy, con buena parte de la jornada aún por disputarse, muestra al Cádiz en la zona de los elegidos para la segunda fase de la competición. Todo eso, con cinco partidos consecutivos sin ganar que ponen de relieve que los amarillos han hecho muchas cosas bien para estar casi un mes y medio sin ganar y no bajar de la sexta posición. Es la base sólida a la que se aferra Álvaro Cervera para creer en lo que se hace y en lo que está por venir. Lo dijo el viernes en su comparecencia de prensa: "Con dos o tres victorias podemos lograr el play-off".

El primero de esos triunfos debe llegar a partir de las 12:00 horas de hoy en un Santo Domingo, el que da nombre al feudo del Alcorcón -el otro campo con esta denominación que han visitado muchas veces los amarillos es el de El Ejido-, que nunca ha pisado la escuadra cadista porque nunca antes se han enfrentado estos dos equipos. Un Santo Domingo en el que desde el viernes cuelga el cartel de 'entradas agotadas', por lo que los más de 5.000 asientos de su aforo estarán hoy ocupados, siendo lógicamente mayoría la afición alfarera.

La de Alcorcón es la primera de las siete finales que le resta al conjunto de Cervera; siete encuentros en los que debe recuperar el equilibrio perdido para aspirar con argumentos a estar entre los mejores. Muchas cosas están de cara en el equipo para que la vertiente optimista gane terreno. El plantel llega a la fase decisiva de la competición sin lesionados, ya que el técnico dio ayer a conocer la lista de convocados sabiendo que ningún descarte era obligado. Todos los futbolistas aprietan de lo lindo en cada entrenamiento para estar en los partidos de la hora de la verdad. También la falta de presión y obligación ayuda a los amarillos, que hace semanas que ataron el objetivo de la permanencia y ahora buscan sin tener la soga al cuello cerrar una campaña que apunta a excepcional. Otro argumento que ayuda a soñar es que, a pesar de la dificultad de ganar partidos, el Cádiz se ha convertido en uno de los equipos que mayor dificultad entraña tumbarle. Un rival antipático al que enfrentarse supone un esfuerzo grande.

Si la escuadra gaditana fuera capaz de acabar la jornada con 57 puntos, adelantaría una posición y se pondría con todo de cara a la espera de recibir al Nástic de Tarragona, dando forma a la calculadora del entrenador en cuanto a que dos o tres triunfos dejarían la presencia en zona de play-off prácticamente cerrada. Pero lo primero es el Alcorcón y la dificultad que entraña enfrentarse a un adversario que lucha por escapar del descenso, un objetivo que se está poniendo caro con triunfos como el de ayer a cargo del UCAM de Murcia -sobre el Tenerife-, que dejan al cuadro madrileño aún más obligado a quedarse hoy con los tres puntos.

Por su parte, el conjunto madrileño sabe que su margen de error es mínimo para no quedarse descolgado en los puestos de descenso a Segunda B, ya que todo lo que no sea ganar le dejaría en una situación muy delicada debido al calendario que tiene, con visitas a Oviedo, Girona y UCAM de Murcia y enfrentamientos en casa con Rayo, Tenerife y Lugo.

Por ese motivo, desde el club alfarero han catalogado este partido como una auténtica final y tienen muchas esperanzas puestas en revertir esta mala dinámica en la que se encuentran, con solo una victoria en los últimos 12 encuentros.

El principal problema que tiene el Alcorcón es con el gol, puesto que solo ha marcado 24 tantos en lo que va de temporada; es el equipo que menos anota de la categoría junto con el Reus y su sequía alcanza ya los 323 minutos.

En este apartado la dependencia de David Rodríguez ha hecho mella, puesto que de los 24 goles marcados, once han sido del delantero toledano, que últimamente no está en racha. Óscar Plano, con dos goles, y Pablo Pérez, con uno, son los delanteros que también han aportado algún tanto. Otros jugadores de perfil ofensivo como Álvaro Giménez, Iván Alejo y Martín Luque aún no se han estrenado en el campeonato liguero.

Para este encuentro, Julio Velázquez cuenta con la baja del lateral izquierdo Carlos Bellvís, que está sancionado. Su lugar en el once es probable que lo ocupe el rumano Razvan Ochirosii.