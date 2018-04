"En Reus nos espera un tipo de partido que no se nos da bien"

El entrenador del Cádiz ha comparecido este mediodía en la Ciudad Deportiva de El Rosal en la rueda de prensa previa al partido de mañana en Reus, un compromiso que considera importante, “como todos de aquí al final porque ya sólo quedan finales”, y complicado porque “nos espera un tipo de encuentro que no se nos da bien”.

Álvaro Cervera, que insiste en que “si conseguimos cinco victorias subiremos directamente y con tres nos meteremos en la fase de ascenso”, se muestra convencido de que “alcanzaremos el objetivo” aunque lamenta que el entorno, del que excluye “a club y afición”, no valora lo suficiente lo que se ha hecho en estos dos últimos años.

“Estamos compitiendo con Sporting, Rayo, Zaragoza, Valladolid, Granada, Tenerife, que tienen plantillas superiores. Es cierto que también lo hacemos con Huesca y Numancia, equipos más parecidos al nuestro aunque llevan mucho más tiempo en Segunda. Pero hay que mirar igualmente a otros como Sevilla Atlético, Lorca o Reus. De los que hemos ascendido en los últimos dos años sólo nosotros estuvimos arriba la pasada temporada y estamos de nuevo ésta”, ha recordado. Preguntado por la actualidad de la plantilla, ha anunciado que “Barral y Perea no llegan a tiempo”, ha reconocido que “nos preocupa que Garrido esté apercibido” y ha confesado que “Abdullah no estuvo convocado ante el Almería porque no tiene la actitud que entendemos que un futbolista del Cádiz debe tener en estos momentos”.

“Es un jugador diferente, lo sabemos, y no es cuestión de hablar de una pérdida de balón porque perdemos muchos balones, pero está en un grupo y a estas alturas su actitud en el campo debe ser la correcta”, ha precisado.