El Oviedo viaja con sus hombres clave

El futbolista italiano del Real Oviedo Diego Fabbrini se ha caído de la convocatoria tras debutar el domingo ante el Sporting, choque en el que disputó los últimos tres minutos y tras el cual se resintió de su rodilla operada, molestias que ha padecido a lo largo de la semana y le han impedido desplazarse a Cádiz por precaución.

El mediapunta abandonaba el pasado miércoles el entrenamiento antes de tiempo por unas molestias en su rodilla izquierda, de la que fue operado del ligamento cruzado el pasado mes de agosto, y pese a que hoy ha salido a entrenar con el grupo, el cuerpo técnico ha decidido que finalmente no forme parte de la expedición azul que viaja a Cádiz mañana.

El propio entrenador carbayón, Juan Antonio Anquela, reconoció instantes antes de que hiciera pública la convocatoria que tenía "gente con problemas", entre ellos Fabbrini, del que ha explicado que se había hecho "un poco de daño" y que eso "posiblemente" le dejara fuera de la lista.

En esa misma tesitura están Varela, con una molestia en el hombro, Viti, que no estará hasta la semana que viene, según adelantó el mismo Anquela, y Olmes, único fichaje invernal sobre el que ha manifestado su "filosofía" de no poner a nadie "a los pies de los caballos" hasta que no esté "en condiciones físicas de rendir".

Pese a las bajas, en la convocatoria figuran los pesos pesados de la escuadra ovetense Juan Carlos, Alfonso, Johannesson, Verdés, Forlín, Carlos Hernández, Aarón Ñíguez, Folch, Toché, Linares, Yeboah, Mariga, Hidi, Christian Fdez, Cotugno, Saúl Berjón, David Rocha y Mossa. Este último fue el autor de los dos goles en el reciente derbi contra el Sporting.

El equipo carbayón viaja en la mañana de hot hacia la provincia de Cádiz, con salida bien temprano -a las seis y media- del estadio Carlos Tartiere para completar un último entrenamiento en Jerez a partir de las cinco de la tarde.