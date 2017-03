"El equipo se merece todo el respeto por lo que ha hecho"

José María Martín-Bejarano Serrano, gaditano de 29 años que tiene el honor de defender la camiseta del equipo de la capital de su provincia natal. José Mari ha vuelto a casa para jugar por primera vez en el Cádiz. Nunca es tarde si la dicha es buena... Y lo es porque ha vuelto, para quedarse, la mejor versión del centrocampista. José Mari está a las puertas de los 30, si bien rebosa la ilusión del juvenil que empieza. Como aquel chico que lo hizo en la Unión Deportiva Roteña; todo ello antes de pasar por e Atlético Sanluqueño, Murcia B, Real Jaén, Real Zaragoza, Colorado Rapids y Levante. Ha jugado en las tres principales categorías del fútbol español y en Estados Unidos. Ahí es nada.

-A las puertas del tramo final de la temporada, ¿qué balance puede hacer de lo individual y lo colectivo?

-Es muy positivo porque a principio de temporada nadie se imaginaba en qué momento íbamos a llegar a la parte más importante de la temporada. Nosotros tenemos un objetivo marcado desde que arrancó el proyecto actual y era primordial y clave para el club el año del regreso a Segunda División A. La entidad venía de vivir mucho tiempo en Segunda B y creo que hemos dado un paso adelante. Lo que hemos hecho hasta el momento es para estar contentos a nivel individual y colectivo.

-¿Hemos visto la mejor versión de José Mari en el Cádiz?

-Nunca se sabe. Uno siempre quiere dar más porque forma parte de tu manera de ser. Soy exigente conmigo y con la plantilla, pero se trata de mejorar día a día todos, aportando lo que necesita este equipo. Se ha visto una buena versión y estoy contento con mi trabajo porque lo doy todo desde el primer día. La idea es seguir igual hasta que acabe la campaña.

-¿Hasta dónde puede llegar este equipo?

-Vamos a pelear cada partido y al final veremos dónde estaremos; es así de claro. Es verdad que tenemos ahora un objetivo nuevo en el que nadie podía pensar al principio, cuando sólo se pensaba en la permanencia. Hay máxima ilusión por conseguirlo y lucharemos por ello hasta el final, como es el sino de este equipo. El esfuerzo está garantizado en este grupo de jugadores.

-¿Qué le convenció en verano para aceptar la propuesta del Cádiz?

-Estar en casa y jugar en el Cádiz siendo de Rota es un dato muy importante. A nivel personal, estaba en una fase especial porque acababa de ser padre y necesitaba la estabilidad que te permite el hecho de estar en casa. Tanto yo como mi mujer entendíamos que era el mejor momento para ello. Todo eso sin olvidar que vestir la camiseta de este equipo siempre es especial para un gaditano.

-Manolo Villalba, Javier Zafra... y ahora usted. Roteños que dejaron el listón alto en este club.

-Conozco a los dos, sobre todo a Javi Zafra. Tanto Villalba como Zafra han marcado una época en el Cádiz y espero que me acompañe la suerte que ellos tuvieron para que mi paso se recuerde de la misma manera. Por trabajo no va a quedar porque desde el primer día he puesto todo mi esfuerzo al servicio del club. A todos los futbolistas les duele este escudo pero para los que somos de Cádiz siempre es un poco más especial.

-Procede de una localidad que derrocha cadismo y que tiene una gran peña, 'El Camaleón'. Otro motivo de orgullo, ¿verdad?

-Conozco a muchos integrantes de la peña porque iba a su antigua sede a ver partidos. Para todos los roteños, el Cádiz es un orgullo y allí tenemos una masa social muy importante que se hace notar en el pueblo por su cariño hacia el equipo. Son muchos los roteños que siguen al Cádiz partido tras partido tanto en Carranza como cuando juega de visitante.

-Volvamos al césped. Una vez asegurada la permanencia, ¿puede pesarle al equipo la palabra ascenso?

-No tengo esa sensación. Trabajamos cada día para convivir con ello con absoluta normalidad. Somos un equipo que todo el mundo sabe a lo que juega; nos vaciamos y lo damos todo en cada encuentro. Uno días podemos estar más afortunados y otros, menos, pero considero que hay argumentos para pensar que vamos a seguir en la misma línea que se ha visto a lo largo de la campaña. El Cádiz se merece todo el cariño y el respeto porque se lo ha ganado en el campo. Y hay que tener presente que competimos con más equipos en una categoría que resulta muy compleja porque hay muchos clubes históricos. Ya lo dijo una vez el míster: 'Ganamos donde podemos, no donde queremos'. Es la verdad y debemos entenderlo de esa manera.

-Sabe lo que es jugar en la elite con el Zaragoza y el Levante. ¿Y si la próxima vez fuera con el Cádiz?

-Ojalá me viera con el Cádiz en Primera División porque llegué a este proyecto para eso. Aquí todo el mundo sabe dónde se ha metido y que este año está destinado a asentarnos en la categoría después del ascenso del pasado verano. Vamos a hacer un esfuerzo grande para que el Cádiz vuelva a ser lo que siempre ha sido, que es lo que tenemos todos en mente. Sin duda, cuando fichas por el Cádiz vienes con la ilusión de ascender a Primera en tu casa, en el equipo de tu tierra.

-A sus 29 años, ¿aspira a cerrar su etapa profesional de amarillo?

-Nunca se sabe. Estoy bien en mi casa y cerca de mi gente, pero el rendimiento personal será el que marcará un poco todo de cara al futuro. Decidí venir para meterme en un proyecto a largo plazo y sentirme importante dentro del club. Con mi trabajo, si todo va bien, puede ser que lo disfrute. Mi deseo y el de mi familia coincide en este sentido. Ojalá sean muchos años.

-¿Pero siente que, como gaditano, le pueda costar triunfar en el equipo de su tierra?

-Cuesta hacerlo en Cádiz y en cualquier sitio porque esto no solo pasa aquí. A los de casa se les mira con lupa un poco más que al resto, pero esto es más habitual de lo que parece. En mi caso, no me puedo quejar porque el recibimiento ha sido muy bueno desde el primer momento. Y eso que al principio notaba la exigencia por lo mucho que la gente esperaba de mí. Hay que saber convivir con ello y responder a base de trabajo en cada entrenamiento y partido.

-Hábleme de la experiencia en Estados Unidos como jugador del Colorado Rapids.

-Resultó maravillosa. Y eso que me costó tomar la decisión porque estaba en el Zaragoza, un club grande que no pasaba por un buen momento cuando tuve que marcharme. Estaba a gusto en la entidad y en la plantilla, aunque todo cambió de manera radical y antes de que finalizara el mercado de invierno tuve que salir. Después de una larga negociación para rescindir se había producido el cierre del mercado en España, pero en Estados Unidos estaba abierto y me hicieron saber esa posibilidad. No sabía hablar inglés ni nunca antes había salido del país como futbolista, aunque acepté el reto. Al final me alegré de fichar por Colorado porque fue una de las mejores experiencias de mi vida.

-Sueñe despierto con el final de Liga. ¿Qué es lo que ve?

-Pues que no quiero que acabe porque estoy disfrutando mucho y deseo que haya una continuidad para que sigamos dos semanas más. Va a ser muy complicado porque en los últimos diez u once partidos los equipos importantes dan un paso adelante para poner toda la carne en el asador. Pero ahí tendremos que estar nosotros con nuestro estilo, nuestra forma de jugar y de trabajar, y con las mejores perspectivas.

-Palabras que suenan a máxima ambición...

-Más bien al objetivo de un colectivo de jugadores, el que forma el Cádiz, que se va a vaciar hasta el último minuto del último partido.