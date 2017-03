Golpeado pero casi nunca noqueado

El Cádiz de la presente temporada es un equipo muy pero que muy fiable. Más allá de sus números, de lo que indica su tercera posición clasificatoria, el conjunto de Álvaro Cervera se ha mostrado casi siempre solvente para salir de situaciones difíciles. Tanto es así que después de las ocho derrotas anteriores a la del pasado domingo contra el Tenerife, sólo una vez volvió a perder, mientras que en cinco ocasiones reaccionó con una victoria.El precedente más preocupante de cara a la cita del próximo fin de semana es el que se produjo en la octava jornada, en Vallecas, en donde los amarillos se presentaba tras haber caído en el Ramón de Carranza ante el Oviedo (0-2) y cosecharon el marcador adverso más contundente de la campaña (3-0). Esa secuencia de derrota-derrota -cuando el once titular todavía no estaba demasiado definido, todo hay que decirlo- no ha vuelto a repetirse.Con anterioridad a aquella debacle frente al Rayo, al revés sufrido en Anduva con el Mirandés (3-2) siguió en la cuarta jornada la primera alegría del curso frente al Getafe (3-0), y al de Reus (1-0), la agónica victoria ante el Numancia (1-0) en la sexta.Con posterioridad a aquel día del Rayo Vallecano, los cadistas han saldado el siguiente duelo tras una derrota con dos empates y otras tres victorias, a la espera de lo que suceda este sábado. En la novena jornada, al batacazo de Vallecas le siguieron unas tablas en la Tacita de Plata con el Girona (0-0) que dieron paso al mayor periodo de tiempo sin caer, seis jornadas, entre el 9 de octubre y el 25 de noviembre, en Tarragona. Precisamente a aquel 1-0 con el Nástic le siguió en la 17ª jornada un gran triunfo sobre el Zaragoza (3-0), inicio de la mejor racha victoriosa de la campaña, con 12 puntos de 12 posibles hasta que se cortó la dinámica positiva contra el Valladolid.Al 0-1 con los pucelanos en la última jornada de la primera vuelta le sucedió, en la primera de la segunda vuelta, un sufrido triunfo sobre el Almería (1-0). Y al cruel varapalo del Coliseum Alfonso Pérez de Getafe (3-2), un empate con el Reus (0-0) en la 26ª jornada. Por último, tras el revés del Carlos Tartiere de Oviedo los de Cervera respondieron con una victoria en Carranza ante el Rayo (1-0). Fue la última vez en la que demostraron serenidad y saber estar para reaccionar tras un mal resultado. El siguiente examen, un durísimo test, toca este sábado en Murcia.