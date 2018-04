En Gijón le dedican una canción a Bergantiños

álex Bergantiños, jugador del Sporting de Gijón, es protagonista esta semana por la canción que le ha dedicado la afición. Un futbolista con limitaciones pero con una clara dedicación al esfuerzo sin límites ha terminado por convencer a la hinchada rojiblanca. Álex Bergantiños se ha convertido en una pieza fundamental en la progresión del equipo y se ha ganado el corazón de la afición rojiblanca, que le ha dedicado un nuevo cántico versionando el Despacito. "Ber-gan-tiños / Quiero ascender contigo Bergantiños / Robando balones, rompiendo tobillos / Antes no valías y ahora eres Mazinho".

Precisamente el zaguero con pasado en el histórico Xerez, estuvo ayer en sala de prensa para referirse al próximo duelo contra el Cádiz. "Será un partido complicadísimo, ante un rival directo que viene sumando menos en las últimas jornadas, pero que es muy poderoso en su campo y muy incómodo siempre», apuntó el centrocampista gallego antes de añadir que estarán obligados a mantener una intensidad alta. "Para ellos es su gran opción para volver a engancharse al ascenso directo. Tenemos que desactivar el ambiente siguiendo la línea de nuestros últimos partidos fuera de casa, pero sabemos que si no damos nuestra mejor versión vamos a sufrir".

El jugador coruñés recordaba que no hay lugar a la confianza porque "esto cambia rapidísimo". "Todavía quedan siete partidos y todos hemos visto vuelcos y dinámicas en la categoría durante todo el año". Bergantiño, que está cedido por el Deportivo, prefiere aparcar su futuro. "Me siento muy contento de cómo me están saliendo las cosas", se limitó a decir ayer.

La actualidad sportinguista estuvo marcada en la sesión de ayer por las ausencias de Santos, Quintero, Guitián y Hernán, que continúan recuperándose de sus lesiones. Pablo Pérez se retiró antes de acabar, aunque en principio su presencia el domingo no corre peligro.