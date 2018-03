álvaro Cervera no estaba contento del todo con el triunfo al hablar de algunos aspectos de su equipo que no le habían gustado. Ni siquiera la amplia diferencia en el marcador permitió que el entrenador del Cádiz mostraba un rostro de mayor felicidad. Exigente como él sólo; como siempre.

"Se consiguió el triunfo y el resultado pudo ser de más goles. Por la forma de jugar de ellos teníamos mucho ganado, pero creo que el equipo tiene que mejorar de aquí al final. Tenemos que acabar las jugadas y que no nos marquen en todos los partidos".

El técnico del conjunto amarillo reconoció que "al equipo le hacía falta una victoria para tener los 51 puntos que nos dan el primer objetivo y porque llevábamos tiempo sin ganar. Pero cada vez nos cuesta más y creo que así no se puede competir con los mejores. Con los mejores hay que competir de otra manera. Para mí, el equipo ha perdido eso". Una reflexión en voz alta que alargó de la siguiente manera: "Los jugadores salen y pelean todo lo que pueden. Pero, por ejemplo, a mí me molesta lo de los saques de banda, con todo el mundo encima. Y el contrario lo saca al pie. Me molesta porque perdimos en Pamplona por un saque de banda. Me molesta e intento corregirlo. Intento solucionarlo. Hemos perdido ciertas cosas. Antes tirábamos diez balones a línea de fondo y llegábamos a tres, ahora mandamos cuatro y llegamos a dos", explicaba bastante contrariado por ese asunto.

La lectura de Cervera fue clara en cuanto al camino que debe elegir el equipo para hacer lo que él quiere y para conseguir el mejor rendimiento, al menos bajo su punto de vista. "Creo que debemos volver a lo de antes, ser más insistentes. El partido de hoy (ayer para el lector) si no lo juega Garrido hubiéramos tenido un problema gordo", apuntó Cervera al referirse a la labor del vasco en el centro del campo para frenar al Sevilla Atlético.

Lógicamente cayó la cuestión del tono pesimista que se respiraba en sus manifestaciones después de haber goleado al colista. Esta fue la reacción del técnico: "No es pesimismo. En el fútbol se utiliza mucho el 'ya nos conocemos'. Y digo siempre bajo mi punto de vista que no somos un equipo de atacar después de siete toques. Somos de robo y un toque. Para lo que queda y contra quienes nos vamos a enfrentar, lo que hacemos no vale", remarcó plenamente convencido.

En cuanto al rendimiento de Jona, pitado ayer en algunas fases del juego a pesar de su trabajo en favor del equipo, dijo que "a la grada no debo decirle nada". "Bajo mi punto de vista, Jona es muy bueno porque hace bueno a los extremos. Viene de estar mucho tiempo parado".