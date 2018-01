"Conozco bien los valores de este club"

Eugeni Valderrama fue presentado ayer como nuevo jugador del Cádiz, equipo con el que lleva dos días entrenando y con el que podría debutar esta tarde en la Copa. En sus primeras manifestaciones como cadista, el ex del Lorca FC admitió saber el objetivo colectivo para el que llega al Carranza y dejó claro, en diversas ocasiones, que no viene a suplir a José Mari.

Con la compañía del director deportivo, Juan Carlos Cordero, el nuevo centrocampista del Cádiz fue recibido con las siguientes palabras: "Hay que agradecer la predisposición del Valencia para repescar al jugador del Lorca y cederlo al Cádiz. Viene a suplir la baja de José Mari, pero no hay dos jugadores iguales. Eugeni es muy distinto. Puede jugar como '8' como '10', tiene calidad y nos puede aportar balón parado. Le he dicho al equipo que viene y lo que aquí se exige", añadiendo Cordero que viene cedido hasta el 30 de junio sin opción de compra.

El protagonista del acto, Eugeni, empezó con el capítulo de agradecimientos. "En primer lugar, dar las gracias al Cádiz y al Valencia y también al Lorca por los seis meses que estuve allí. Estoy con muchas ganas de jugar, adaptarme rápido y sentirme bien", apuntó antes de agregar que conoce "los valores de este club, lo que hace y cómo juega". "Creo que el Lorca hizo un gran partido contra el Cádiz, pero aquí debemos luchar mucho y sacar los tres puntos siempre", dijo.

No vio problemas a poder debutar hoy en Sevilla. "Físicamente llego bien. Tuve una lesión pero vengo con ganas, con todo controlado y cuando el míster crea oportuno que juegue, lo haré". Para cuando lo haga mostró su preferencia por una posición más adelantada. "Me siento más cómodo de mediapunta, pero en cualquier posición del centro del campo me encuentro bien. Tengo mucha llegada y ganas de seguir creciendo".

Eugeni sabe que la afición acude a Carranza en un número muy importante, pero no le asusta el reto. "La gente es muy exigente, sé que vengo a un gran club y la plantilla es muy buena". Y sabe de la exigencia del entrenador. "Cervera me dijo que aquí debemos trabajar mucho la defensa, a mí eso me cuesta y es algo en lo que puedo crecer mucho. Álex Fernández también me contó que lo primero es correr y luego ya jugaremos la pelota". Dejó claro que su papel no es el de sustituir a José Mari: "Creo que no vengo a sustituir a nadie. Vengo a aportar lo máximo al equipo y a ayudar; no vengo como sustituto".