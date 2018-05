“Nos ha ido mejor volviendo a nuestra versión”

El entrenador del Cádiz ha destacado en la rueda de prensa posterior al encuentro con el Zaragoza que el equipo se ha reencontrado con la victoria “cuando hemos vuelto a nuestra mejor versión. Creo que de los últimos encuentros es el primero en el que no superamos al rival en la posesión”.

Álvaro Cervera reconoció la importancia de adelantarse en el marcador. “Hemos marcado muy pronto y eso nos ha ayudado. No podemos sentirnos obligados porque nos equivocamos”, ha afirmado, recordando que “desde el día de Reus el equipo no me disgusta, aunque nos faltaba que lo que hacíamos nos llevara a ganar”.

Por último, el entrenador prefirió no destacar a ningún jugador en concreto y optó por valorar la actuación de todo el bloque. “Todos han estado bien en su faceta”, apuntó.