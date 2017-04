Cervera califica de “muy importante” el partido contra el Levante

El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, ha calificado de “muy importante” el partido contra el Levante porque “si ganamos haremos buenos los últimos empates”. Cervera ha recalcado que el encuentro contra el líder “es clave para nosotros”. El técnico dispone de todos los jugadores, incluidos Garrido y Álvaro García pese a que arrastran algunas molestias físicas. “Son jugadores que si están bien juegan siempre”.Cervera ha reconocido que la plantilla “no ha podido entrenar bien durante la semana” a causa del fuerte viento. Tampoco ha trabajo en el estadio Ramón de Carranza, donde el viento se nota de distinta manera. “Nadie me avisó de esa circunstancia”.Sobre el duro adversario al que mañana se enfrenta el Cádiz, el preparador ha señalado que “No sé si ha bajado ha bajado el pistón o no, lo que sí sé es que tiene gran plantilla y es un rival muy peligroso. Por mucho que bajen el pistón va a seguir ganando partidos. Ellos querrán tener la posesión del balón y crearnos problemas. Si especulas mucho te pueden meter cuatro o cinco goles y si no puedes competir y ganarles como hizo el Getafe”.La duda sobre el sistema del conjunto valenciano es “que quiten un medio y pongan un delantero más. Debemos estar preparado para ello”.El reto del Cádiz es “intentar seguir en el nivel demostrado durante la temporada, debemos ser más incisivos arriba. En lo demás hemos sido un equipo similar toda la campaña”.El equipo amarillo se ha visto por debajo en el marcador en los últimos partidos, pero para el preparador cadista eso no es lo más relevante. “Lo mejor sería marcar primero, pero lo malo no es eso sino la forma en que se adelantan y eso enfada. Un fuera de banda, un córner, un penalti que después quitan la tarjeta porque no lo es, y te obliga a luchar contra corriente”.No pensaba hablar de los penaltis, pero al final Cervera lo ha hecho para recordar que “nos han pitado sólo uno a favor en toda la Liga. No hay que hablar de esto pero esa la realidad, jugamos contra equipos que llevan muchos más. Y adeás llevamos seis o siete en contra”.El míster está centrado en el choque contra el Levante y no mirá más allá en el calendario “porque las cuentas que puedas hacer no salen nunca. Lo que sí es cierto es que si ganamos mañana veremos las cosas más claras. Habrá resultados de otros partidos que nos beneficien pero primero está el nuestro”.