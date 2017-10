Cervera: "Corremos menos que los demás"

No corren buenos tiempos para el Cádiz. La dinámica negativa empieza a pesar y hasta el propio entrenador reconoce que el problema. Álvaro Cervera admitió ayer que vive un momento complicado "porque los resultados no buenos y da la sensación de que el equipo ha perdido algo". Añadió "que hay arreglar más de una cosa" en una rueda de prensa -desarrollada en El Rosal- que debía versar sobre el partido contra el Betis aunque la Copa del Rey salió a relucir muy poco. ¿El conflicto institucional afecta en el vestuario? El técnico contestó con un no rotundo. "No detecto nada de eso. El equipo no funciona o deja de funcionar por un problema que es evidente que existe, pero no afecta".

Cervera, que dijo que habló con el presidente antes del acto de la firma de su renovación, afirmó sin rodeos que el equipo "no está bien". Y no se refirió sólo al partido contra el Huesca. Durante la temporada "ha habido momentos que hemos estado mejor, pero se han olvidado muchas", expuso sobre las prestaciones de sus jugadores.

El equipo no está bien "y cuando no está bien se buscan intangibles. No estamos al nivel de los demás equipos. Corremos menos que los demás equipos. Puede ser la preparación física, pero está más en el hecho de hacerlo o no, no de poder o no poder. Hay excepciones como Álvaro, Perea... que llega un momento que se quedan sin gasolina". No pudo ser más claro el entrenador, que prosiguió. "La preparación física que se hace está bien. No henos entrenado todos justos ningún día".

Si fuese tan fácil se solucionaba en poco tiempo", indicó antes de matizar que sus declaraciones en sala de prensa de El Alcoraz "no fueron una llamada de atención" y pasó a explicarse. "El futbolista no es sólo una persona que se limutar a jugar además de eso tiene que correr tener la cabeza despejada... No estamos al nivel de los demás puede ser porque hemos tenido jugadores parados. Nos está costando ahora mismo. No me gusta lo que veo. Llegamos tarde a las acciones". La situación no es nada buena a tenor de sus palabras.

Las comparaciones no le valen al míster. "No tenemos nada que ver con el año pasado, ni con el anterior. Hay que ver dónde estábamos no hace mucho. La temporada no tiene nada que ver ni tampoco los demás equipos. Cuando asciendes hay un plus, después puede haber jugadores que se acomodan de manera inconsciente y su rendimiento baja".

Preguntado sobre el estado del Cádiz y Cervera no pudo ser más claro: "El equipo ahora mismo no es reconocible en relación a lo que siempre fue, un equipo duro". De lo que le gusta puso como ejemplo el encuentro contra el Numancia "cuando con unos menos todos se pusieron a correr". La cara opuesta sucedió en Huesca. "Allí en la primera parte fuimos a remolque". ¿El ambiente en el vestuario? "Hay tristeza porque no porque no se gana, hay cierta intranquilidad", respondió el técnico antes de apuntar que los problemas son desde el comienzo de la temporada. "Cuando ganábamos el equipo nunca estuvo al nivel que yo quería. Ahora nos ganan con cierta tranquilidad".

Las dificultades están encima de la mesa, pero Cervera es el primero en decir que la situación es reversible. Eso sí, con hechos. "No se revierte esto con la palabras, sino con trabajo para ponernos al nivel para competir en Segunda A".